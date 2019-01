BRATISLAVA - Je krásna a úspešná, no pravú lásku zatiaľ stále nenašla. Daniela Nízlová (32) z dua Twiins je opäť single. Speváčka nám potvrdila, že jej vzťah so sympatickým Tiborom po necelom roku stroskotal a každý sa vybral vlastnou cestou. Dvojica dokonca už bývala v spoločnej domácnosti, no z plánov do budúcnosti zišlo. Kto nakoniec ukradne srdce sexi Twiinsky, je nateraz vo hviezdach.