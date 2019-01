Plačková má hlavu v smútku: Jej ružovú kaviareň napadli pamiatkari... TOTO ju prinútili urobiť!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková (27) si len nedávno otvorila svoju prvú ružovú kaviareň a už čelí problémom. Svoj podnik situovala do bratislavskej mestskej časti Staré mesto, ktoré je, ako inak, historické. A práve to sa stalo tŕňom v oku pamiatkarom, ktorí sa rozhodli voči mladej podnikateľke zakročiť.

Jej podnik pútal pozornosť každého, kto prešiel okolo. Sladká ružová kaviareň s výraznou výzdobou lákala nielen turistov, ale aj domácich. Práve vonkajšie dekorácie mali pomerne veľký podiel na úspešnosti a vábení zákazníkov na kávu či koláčik. Tie sa však nepozdávali pamiatkovému úradu.

Takto lákal ľudí podnik predtým, než musela Plačková odstrániť dekorácie. Zdroj: Instagram Travel Is Therapy

„Neviem ani, ako začať, pretože reálne mi je do plaču, aká krajina sme! Nie, nie som smutná, iba možno trošku sklamaná! Človek sa snaží niečo robiť pre mesto, turizmus, proste rozvíjať našu krajinu a hlavne mesto a namiesto toho, aby chválili nové nápady, PAMIATKOVÝ ÚRAD ich rúca! Nie som jediná, ktorá prišla o dekoráciu. Aj iné podniky musia odstrániť svoju reklamu," napísala Zuzana na svoj instagramový profil.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky totiž vydal nariadenie, na základe ktorého musela nielen Plačková, ale aj ostatné podniky v budove odstrániť čokoľvek, čo sa dotýkalo stĺpov budovy. „My sme sa aj odvolali, ale to nielen mne, to vlastne na celej budove všetkým. Vedľa mňa je zmrzlina aj potraviny. Každému povedali, že z tých stĺpov majú všetko odstrániť. Tak sme to museli odstrániť," povedala pre topky.sk Zuzana.

Teraz stĺpy zívajú prázdnotou. Zdroj: Instagram Z.P.

Hlavu však nevešia a naďalej chce, aby jej kaviareň bola krásna, zaujímavá a najmä nie tuctová. Preto už má vymyslený aj náhradný plán. „Vymyslela som niečo, čo budem vedieť schovávať každý večer. Takže nebude to tam pripnuté, nebude to nijako narušovať ten ich hnusný starý stĺp, ktorý nie je ani pamiatka. Pokiaľ viem, tak pamiatka je, keď už tak, vo vnútri v kaviarni a ešte vlastne vonku na stene. Takže vlastne tie stĺpy s pamiatkou nemajú nič spoločné," prezradila brunetka.

Kontaktovali sme aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, čo ich viedlo k vydaniu tohto nariadenia, no do uzávierky sa nevyjadrili.

Zuzana Plačková už má nápad, ako kaviareň opäť oživiť. Zdroj: Instagram Z.Š.P.