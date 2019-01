Módne (s)hity z Plesu v opere 1: Premotivovaný gýč, vražedná Mutňanská a... tejto chýbala už len tekvica!

Alexandra Horňáková, dcéra Borisa Kollára

Medžika bú, la bibbidi bobiddi búúú... Už jej chýba len koč z tekvice a lokaj. Za toto by sa ani Disney nehanbil, aj keby tam behala polo-bosá. Nuž, začal som pesničkou, tak i skončím. Ak šaty vydržia, navždy sa zachovááá, v pamäti aj ...

Beáta Danglová, manželka Dana Dangla

Krásne nadčasový look a zároveň aj veľmi aktuálny. Šaty pekne objímajú postavu a všetky atribúty očakávané na ples spĺňajú. Materiálová kombinácia reprezentuje honosnosť a pôvab. Páči sa mi jednoduchý účes a k čiernej vhodne zvolená vizáž. Čierna farba v tejto podobe nebude nikdy nudná a Beáta patrila k najlepšie oblečeným dámam večera.

Xénia Mikulová, partnerka Zdena Cígera

Tu sa trochu prestrelilo. Táto kreácia je premotivovaná a akoby tu pristála z nejakej presladenej gýčovej rozprávky. Na maškarný bál za Šípkovú Ruženku áno, na Ples v opere radšej tieto šaty nie. Naopak, zvolená vizáž, doplnky a účes sú na výbornú.

Jana Mutňanská, bývalá modelka a spisovateľka

Jedny z najvýraznejších šiat večera. Trendy červená farba v kombinácii s líniami strihu sú "vražednou" kombináciou pre mužské oko. Šaty boli sošné a nielen spredu, otočiť sa za nimi veru márne nebolo. Večerné doplnky a pôvabná vizáž korunujú tento celok za jeden z najvydarenejších.

Karin Majtánová, moderátorka

Karin siahla po veľkolepej noblese, ktorá rozhodne patrí na takýto ples. Škoda len dvoch detailov - ramienka by tam nemuseli byť a keby bol ten kožušinový lem trochu užší, odľahčila by sa vrchná časť a celok by bol jemnejší. Veľmi pekne zvolený účes, ktorý necháva vyniknúť kráse ženy a šiat.

Kristína Kövešová, reportérka

Začnem od hlavy... Parta alebo tiara určite svoj priestor na honosnom plese má. Chápem aj možný zámer nejako vyniknúť alebo si len niečo vyskúšať... Ale, ak chcem takýto kúsok, tak sa musím naozaj detailne zamyslieť nad všetkým, čo k nemu dám. Kristína schytala dve rany - strih šiat a partner jej ubrali z výšky, ktorú jej mohla absolútne vykryť tá parta. K hlave mala smerovať linka šiat, teda nie horizontálne cez ramená, ale strihom vertikálne. Možno tiež menej vlasov, teda zopnutejší účes a líčenie bez ďalšej farby. Nevadí, aj takto si to užijeme.

Linda Nývltová, topmodelka

Modelka sa vyzná a siahla po veľmi trendy farbe. Tmavé odtiene zelenej sú aktuálnou doménou nejednej elegantnej párty. Čistá línia šiat svedčí mladosti a vlečka dodáva noblesu. Náušnice krásne dopĺňajú línie šiat a predlžujú sošný krk. Nedbalý účes je tiež trendy a podčiarkuje sviežosť svojej nositeľky.

Uršula Žúži, manželka gitaristu Martina "Fefe" Žúžiho z kapely Hex

Jeden z príkladov dokonalej elegancie. Nič ukecané, žena v popredí a šaty jej robia zvodnú linku i tajomný opar. Ideálne šaty pre šperky... ja by som volil skôr veľké dlhé náušnice než náhrdelník, ale nie je to mimo. Decentná vizáž, ktorá je nevyhnutná ku kultivovanej rovnici takýchto šiat.

Petra Tóth, šperkárka

Trafila farbu, ktorou sa to v opere nehemžilo. Výrazná nielen farbou, ale i líniami a výrazom. Trochu celok "zlacňuje" ten opasok, ktorý aj konkuruje bižutérii. Inak trendy s kontrastnou vizážou, ktorá Petre veľmi pristane.

Simona Bubánová, manželka Jána Kurica

Neobídem zamatovú klasiku. Mám radosť, že tento materiál zažíva svoju renesanciu. Nepotrebuje veľa... Aj v takto jednoduchej línii pôsobí vznešene. A tá farba! Temná a vášnivá. Ako opera. A "óda na radosť" nemusí byť predsa ružová... Pre mňa je táto voľba veľmi príjemná. Biela a strieborné doplnky pôsobia osviežujúco, aj keď bijú do očí skôr než žena... ale lepšie, akoby boli v kombinácii s čiernou. Náušnice sú skvelé. Opäť oceňujem aj dobre urobený nedbalý účes s primeranou vizážou.

Silvia Majeská, manželka Pepeho Majeského

Krásny veľkolepý strih šiat v aktuálnej tmavozelenej farbe. V kombinácii s čiernou ju to trochu ťahá s vekom dopredu. Nevadí, veď možno bude nesmrteľná a nezabudnuteľná ako Scarlet O´Hara, ktorej atmosféru mi pripomína. Sú to jedny zo šiat, ktoré by bolo treba zažiť v pohybe. Rozhodne jedna z najlepších klasík večera.