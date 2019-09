Módne (s)hity: Bývalé Dievča za milión HROZNÉ, dizajnérka ako doktorka z dostihov a... Barbora, radšej sa nezohýbaj!

Andrea Verešová, modelka

Veľmi pekný outfit, taký trendy mladistvý. Andrejke dávam palček hore, ale čo tie okuliare v interiéri? Veď na blesky už musí byť predsa zvyknutá.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Reháková, podnikateľka

Pani Rehákovú som už videl aj v lepších outfitoch... Tento model mi farbami a vzorom pripomína starožitný klavír alebo také tie stuhy s nápisom „spomíname“. Zbytočne ju osmutňuje, a pritom na svoj vek vyzerá stále fresh.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Stará, speváčka

Neviem, čo sa to tu udialo, ale tejto krásnej mladej slečne to úplne nevyšlo. Na toľko dĺžok, šírok, predelov a materiálov nemá dostatočnú výšku. Tvárička krásna, bruško tiež, topánky fajn. Ale tá fufňavá čipkovaná podprsenka pod strieborným topom bije do očí. Keby zvolila niečo jednoduchšie a mala by ku topu napríklad biele úzke rifle a inú podprdu, asi by urobila lepšie.

Zdroj: Jan Zemiar

Rebecca Justh, módna dizajnérka

Tomuto štýlu nerozumiem. Pani vyzerá ako vysmiata doktorka, ktorá musela odbehnúť z dostihov na operačnú sálu, a tak na seba hodila doktorský plášť, do ruky schmatla svoju síce nie elegantnú, ale sterilizovanú gumenú kabelku a utekala, div jej fascinátor neodletel. Takýto outfit mi príde prehnaný až „aristokratický“, avšak vidno jej nohavičky, takže asi ani na dostihoch alebo čaji o piatej vo vyššej spoločnosti by nebol úplne vhodný.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Šaty jednoduchého strihu, ale zato zaujímavého vzoru. Gabike strih pristane, konečne ju vidieť v niečom inom ako v červenej. Tú nech prenechá pánovi ohnivákovi. Ako modranskému čajníku jej to pristane viac.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Dvorská, bývalé Dievča za milión

Toto je pre mňa najhorší outfit. Ani nie preto, že by bol výrazne hrozný, ale on je NEVÝRAZNE hrozný. Američania majú výraz „random“. Farebnú schému chápem, zladená do poslednej nitky, ale veľmi nešťastný strih pumpiek zväčší boky, k tomu sako a veď čo, dám aj vestu. Náramok bol možno zabudnutý v aute, tak šup s ním na ruku a čerešnička na torte - moje oči pomaličky v štýle Mirandy Priestlyovej (Diabol nosí Pradu) idú od hlavy cez pumpky, až sa zastavia na bielych kovbojských škrpáloch... Zhlboka sa nadýchnem a idem na ďalší outfit.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Bakošová, modelka

Barborka sa v predošlých Módnych (s)hitoch vybrala z BMD rovno do postele v pyžamovom outfite. Ale dnes nie! Dnes táto dračica ide lámať srdcia do ulíc. Veľmi pekný outfit, ktovie, čo má Barbie pod sakom. Mám pre ňu len jednu radu a to, aby si dobre držala kabelku, lebo keď jej spadne, v tomto outfite pri zohnutí možno ukáže, aj čo by nechcela alebo možno aj chcela, veď prečo nie.

Zdroj: Jan Zemiar

Alexandra Horňáková, dcéra Borisa Kollára

Myslím si, že toto je slečna, ktorú som naposledy outfitom zaradil na pohreb. Ale nie som si istý, lebo tento outfit jej pristane omnoho viac, síce nie je nijako špeciálny, ale slečna v ňom žiari a o to predsa ide.