Známa moderátorka skončila v nemocnici: Zmodrela, prestala dýchať a... Od kolapsu ju delili len 2 minúty!

BLANSKO - Krušné chvíle prežila známa česká moderátorka a herečka Eva Decastelo (40), keď si odbehla na juh Moravy a prepadol ju hlad. Ryšavka sa zastavila na benzínke kúpiť si niečo malé pod zub a to sa jej takmer stalo osudným. Len vďaka rýchlemu zásahu jej kolegu a kamaráta sa dostala v noci z utorka na stredu do rúk lekárov doslova v hodine dvanástej!

Eve Decastelo sa takmer stala osudnou jej alergia na arašidy. Po ceste na hotel ju premkol pocit hladu, tak sa rozhodla zastaviť na benzínke a kúpiť si malé občerstvenie, ktoré ihneď zjedla. Všetko bolo v poriadku, stihla si ešte zaplávať, no potom prišiel šok a alergická reakcia.

Eve Decastelo sa takmer stali osudnými slané čipsy. Zdroj: Facebook E.D.

„Mala som hlad a na benzínke som si kúpila bagetu a slané chipsy. Nabúchala som sa tým všetkým a keď sme dorazili na hotel, tak nás ešte pustili do bazénu. Dala som si svojich 20 bazénov a tým som si to asi rozpumpovala. Nenapadlo mi, že aj v obyčajných slaných čipsoch bude nejaké množstvo orieškov. Po bazéne som začala opúchať," povedala Eva pre web extra.cz.

K moderátorke ihneď volali sanitku, no tá by po ňu musela prísť až z Brna. Mala však šťastie, že s ňou bol jej kolega Bořek Slezáček, ktorý neváhal, naložil ju do auta a letel s ňou do nemocnice v Blansku. Tam dorazili doslova v hodine dvanástej. Stačilo totiž málo, len 2 krátke minúty a herečka by prestala dýchať.

Eva Decastelo sa dostala do rúk lekárov na poslednú chvíľu. Zdroj: Facebook E.D.

Ihneď ju hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Na jiske si ma nechali cez noc, dali mi kortikoidy a potom už to bolo lepšie," prezradila Decastelo, ktorej podľa slov Slezáčka zmodreli aj prsia. „Zmodrela som úplne celá. Prsia som si nevšímala, ale zmodrel mi jazyk a dusila som sa," uzavrela herečka.

V stredu sa na svojom facebookovom profile prihovorila aj priateľom a pridala zábery z nemocnice. „Dnes budem v divadle vyzerať ako čínska pani, ale dám to. Ďakujem kolegom v divadle, že to so mnou vydržia. A ešte raz Bořkovi, že ma zachránil! A sestričkám a doktorkám na JISke v nemocnici v Blansku za milú starostlivosť," poďakovala sa Eva.

Eva skončila na jiske v Blansku. Zdroj: Facebook Divadlo Artur