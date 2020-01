Jojkárka vážila neuveriteľných 142 kíl a dnes... FOTO v spodnej bielizni!

Chcelo to veľkú dávku odvahy a sebazaprenia prihlásiť sa do šou, kde celé Slovensko uvidí jej tukové zásoby a pneumatiky okolo brucha. Radka Kaletová sa však zaťala a šla do toho. Vďaka jojkárskej relácii Reštart zmenila svoj život a zo 142 kilogramov schudla na 96. „Veľmi vzácne je to, že som schudla, ale to, že som zmenila aj myseľ, mi dalo viac pozitívnych vecí. Keby som nezmenila tú myseľ, tak by nešla dole ani tá váha,“ vyjadrila sa Radka po šou.

Radke sa už počas šou podarilo poriadne schudnúť. Zdroj: TV JOJ ​

Napriek tomu, že sa jej podaril riadny úspech, stále so sebou nebola stopercentne spokojná a vo svojej premene pokračovala aj ďalej. Vďaka televízii a odborníkom zmenila svoj pohľad na životný štýl. Dodržiava zdravú stravu, cvičí a výsledky je rozhodne vidieť. Dokonca sa zúčastnila aj náročných pretekov Spartan Kubínska hoľa.

Len prednedávnom sa pochválila na sociálnej sieti záberom, ktorý doslova vyráža dych. Na fotke porovnáva seba predtým a teraz. Vďaka tomu, že zhodila poriadne veľa, mohla absolvovať operáciu, pri ktorej jej odstránili prebytočnú kožu. „Dnes mám 78 kilogramov, som necelé dva mesiace po operácii. Pomaličky začínam opäť cvičiť. Bola to veľká operácia, takže brucho a nohy veľmi nemôžem ešte zaťažovať,” povedala nám Radka. Dnes je oproti svojmu minulému ja nádherná a chudá žena, ktorá má byť na čo hrdá!

„Neviem si už ani predstaviť vrátiť sa späť. Reštart bol pre mňa fakt nový začiatok. Samozrejme, že zhreším aj ja, ale viem, čo si môžem dovoliť a viem, že keď zhreším, tak na druhý deň pokračujem v tom, čo som začala. Vôbec to nie je náročné a naučila som sa variť si zdravo. Vyprážané mi vôbec nechýba a cvičenie je pre mňa relax. Po práci idem do posilky, kde vypnem a užívam si to,” opísala pre topky.sk svoj terajší život. A pre všetkých má jasný odkaz: „Keď sa chce, všetko sa dá.”

Radka Kaletová na začiatku, keď šla do šou a po operácii. Zdroj: Instagram R.K.