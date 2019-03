Obézna jojkárka vážila 142 kíl: Schudla takmer tretinu váhy... TAKTO vyzerá dnes!

NOVÉ ZÁMKY - Boj s kilami navyše trápi mnohých ľudí, no niektorí sa rozhodnú s nimi zatočiť. Takým prípadom je aj Radka Kaletová (32), ktorú mali diváci televízie JOJ možnosť vidieť v relácii Reštart začiatkom roka. S nadváhou bojovala dlho, no schudnúť sa jej podarilo až vďaka pomoci televízie. Ako vyzerá dnes, týždne po jej poslednom televíznom vážení?

Povedala si dosť a rozhodla sa zabojovať. Prihlásila sa do relácie Reštart, kde jej pomohli nielen schudnúť, ale najmä nastaviť jej myslenie na iné, zdravé a racionálne. Ako sama tvrdí, všetko je v hlave. A keď si toto mladá mamička uvedomila, kilá ju začali postupne opúšťať.

Radka Kaletová na začiatku a na konci Reštartu. Zdroj: TV JOJ

Vďaka televízii JOJ a odborníkom na cvičenie a zdravú stravu sa jej podarilo schudnúť zo 142 kilogramov na 96, a teda zhodila takmer tretinu svojej pôvodnej váhy. „Veľmi vzácne je to, že som schudla, ale to, že som zmenila aj myseľ, mi dalo viac pozitívnych vecí. Keby som nezmenila tú myseľ, tak by nešla dole ani tá váha,“ vyjadrila sa vtedy Radka, ktorú prekvapila konečná váha.

Mohlo by sa zdať, že účastníci podobných projektov sa po návrate do reality bez kamier vrátia späť na začiatok. Bez dozoru, bez zákazov od odborníkov jednoducho strácajú motiváciu a robia čím ďalej, tým viac prehreškov, vďaka čomu sa kilá opäť nabaľujú späť.

To ale nie je Radkin prípad. Tá sa rozhodla v novom životnom štýle pokračovať, naďalej sa zdravo stravovať a cvičiť. Aj vďaka reštartovanej mysli sa jej od váženia pred kamerami podarilo schudnúť ďalšie kilogramy. Mamička dvoch detí nikdy nevyzerala lepšie!