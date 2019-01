Prsnatá blondínečka mesiac po Farme: PLASTIKA... Bude mať silikónové bomby!

BANSKÁ BYSTRICA - Plní si svoj najväčší sen. Od finále reality šou Farma ubehol sotva mesiac a jej semifinalistka, blonďavá Karin Dvořáková (25), veru nezaháľa. Už budúci týždeň sa zverí do rúk chirurgov a jej sen sa stane skutočnosťou. Domov odíde s novým poprsím. A bude to veľké!

S tým, že túži po silikónových implantátoch, sa mladá blondínka nikdy netajila a otvorene to priznala aj v samotnej šou. Teraz sa konečne rozhodla konať a už budúci týždeň ju čaká samotný zákrok. Banskobystričanka má pritom od prírody bujné prsia, ktoré by jej mnohé ženy ticho závideli. No zdá sa, že s nádielkou nie je úplne spokojná.

Ani samotné implantáty nebudú z tých najmenších a exfarmárke ešte výrazne pridajú na objeme. Zvolila si totiž silikóny s veľkosťou 560 mililitrov. Karin sa však nebojí a dôveru vkladá do skúseného chirurga. „Všetko sme skonzultovali tak, aby to nepôsobilo vulgárne," ubezpečuje svojich fanúšikov a možno aj samu seba.

Zdroj: Instagram K.D. ​

Exfarmárka sa na zákrok už dnes teší a o informácie sa aktívne delí so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti. A zásobovať ich bude aj naďalej. „Rozhodla som sa, že o všetky pocity, emócie, priebeh, sa s vami podelím a budem dávať do "story" na môj instagram. Sledujte," nechala sa počuť Karin. Už čoskoro sa teda pravdepodobne môžeme tešiť na záplavu fotiek v pooperačných bandážach, doplnené komentármi vždy priamočiarej blondínky.

Aký bude výsledný efekt a či bude Karin so svojím vzhľadom konečne spokojná, to pravdepodobne budeme v blízkom čase počuť priamo od nej.