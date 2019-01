Prsnatá Karin z markizáckej Farmy si splnila sen: Ľahla si pod nôž a ... TOTO sú jej nové silikóny!

Karin Dvořáková

Zdroj: Instagram K.D.

BANSKÁ BYSTRICA - Už počas reality šou Farma X sa nedalo nevšimnúť si, že na Karin Dvořákovej (25) v oblasti hrudníka príroda nešetrila. Napriek tomu nebola farmárka so sebou celkom spokojná a snívala o tom, že si dá poprsie upraviť. Svoj sen si konečne splnila a so zábermi pred operáciou a po nej sa podelila so svojimi fanúšikmi presne tak, ako im sľúbila.