Pamätáte si na legendárnych Bučkovcov? Ich syn Jano chce byť SLÁVNY... Dobýja známu platformu!

Bučkovci (Zdroj: TV JOJ)

SIHLA - Legendárnych Bučkovcov si pamätá snáď každý Slovák. Nezabudnuteľné momenty i hlášky... A aj keď upadli do zabudnutia, ich syn Jano sa teraz pokúša zviditeľniť prostredníctvom známej platformy!

Písal sa rok 2013, keď na obrazovky televízie Joj zavítal seriál Bučkovci. Farmárska rodina sa rýchlosťou svetla stala hitom a nebolo človeka, ktorý by ich nepoznal. Seriál sledoval rodinné drámy, problémy a každodenný život. Nezabudnuteľné momenty sa vryli do pamäti nejedného Slováka. Hlavnými postavami seriálu boli farmárska eminencia mama Anka, svojrázna babka, otec Jano i bratia.

Tak ako sa ich hviezda rozžiarila, tak rýchlo aj zhasla a o slávnej rodinke zo Sihly časom nebolo počuť. Doslova upadli do zabudnutia a zrejme len ich susedia vedeli, čo je s nimi. Až doteraz... Starší brat Jano si pred časom založil účet na platforme TikTok, ktorá je hlavne pre mladšiu generáciu. Na svoj profil pridáva autentické videá jedna radosť. Vyzerá to tak, že má v pláne preraziť, tak ako jeho rodina kedysi. Pravidelne robí živé vysielania, ktoré majú neskutočne veľa pozretí. V komentárovej sekcii sa objavujú reakcie od fanúšikov, ktorí žiadajú, aby sa Bučkovci vrátili v plnej paráde. No a pozrite, ako sa za tie roky Jano zmenil!