Kontroverzná markizáčka a strelec z Petržalky: Ukrývala ho u seba?!

Bratislavskou Petržalkou otriasla v stredu večer streľba. Po tom, čo strelec zranil svoju obeť, bolo po ňom vyhlásené pátranie. Hoci Dušana Jakubíka napokon našli mŕtveho so strelnou ranou, polícia ho najprv hľadala aj známej exfarmárky Jany Kállayovej, ktorá ho poznala od detstva.

„Dušan, prečo, ku*va?! Pre mňa bol a vždy bude človek s veľkým srdcom," napísala k uplynulým udalostiam na Facebooku Jana. Podľa nej dostal Jakubík len akýsi skrat. „Dušan, pre mňa vždy si bol a vždy budeš v mojom srdci. Nerozumiem tomu doteraz. Ty, čo si mi hovoril: všetko v kľude. Jana, ty si bohyňa, navždy si to zapamätám. R. I. P. Duško," oplakáva strelca exfarmárka.

Jana Kallayvoá sa zviditeľnila účasťou v markizáckej Farme. Zdroj: TV MARKÍZA

Dokonca do udalosti vniesla viac svetla, keď pre denník Plus 1 deň povedala, čo mohlo byť za jeho „skratom". Kallayová ho totiž poznala odmalička a ako sama tvrdí, vyrastali na jednej ulici. „S tou ženou bol dlhé roky. Vrátil sa z basy, chvíľu bol vonku, nikto to nečakal, že by toto spravil. Oni po sebe strieľali obidvaja, nestrieľal iba on," snažila sa brániť mŕtveho kamaráta. „Čakal, že keď sa vráti z basy, bude s tou frajerkou aj ďalej, no ona sa dala dokopy s druhým," povedala pre plusku.

Kedže boli kamaráti, polícia logicky hľadala Jakubíka aj u nej. Išlo dokonca o maďarskú políciu, keďže Jana Zeman Kállayová žije v Rajke. Tvrdili, že ona má vedieť, kde strelec býva. „Jedna policajtka, čo má na starosti Slovákov v Rajke, mi písala, že mám povedať, kde Dušan býva, keď po ňom ešte pátrali," vyjadrila sa exmarkizáčka, ktorej do pár minút volala polícia, že jej kamaráta našli mŕtveho. Janu tak zatiahli do celého vyšetrovania a po telefonáte policajta nemohla ani zaspať.

Dušan Jakubík len nedávno vyšiel z basy. Niekoľko hodín po streľbe ho našli mŕtveho. Podľa Jany Kallayovej šlo z jeho strany o skrat. Zdroj: Facebook/D.J.