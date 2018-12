Rytmus bude mat dieťa, Dare praskli nervy: Už dosť!

PRAHA - Na Štedrý deň obletela Slovensko správa, že snáď najsledovanejší pár nášho šoubiznisu, Jasmina Alagič (29) a Patrik Rytmus Vrbovský (41), čakajú dieťa. Mnohí čakali, že raperova bývalá partnerka Dara Rolins (46) sa zosype a opäť si vyleje svoje srdce na Instagrame. Nestalo sa, no ľudia aj tak hľadali každú zámienku, ako si do nej rypnúť. Speváčke však už praskli nervy!

Štedrý deň patril rozhodne mladej moderátorke a raperovi, ktorí oznámili jej tehotenstvo. Po citových vyjadreniach na adresu Rytmusa zo strany Dary všetci čakali reakciu na to, že jej bývalý bude otcom. Na prekvapenie mnohých sa tak nestalo a žiaden srdcervúci citový výlev sa nekonal.

Našli sa však aj takí, ktorí v Dariných príspevkoch hľadali akýkoľvek náznak zosypania sa a patrične to dali najavo pri jednom z jej postov. Speváčka totiž pridala na Instagram citát v znení „Čo je tvoje, si ťa nájde“. A hoci väčšinou zbierala srdiečka a pozitívne reakcie, na svoje si prišli aj neprajníci a vyrývači.

Čo je tvoje si ťa nájde. Zdroj: Instagram D.R.

„Dara, karma je zdarma. Mala si to vedieť skôr, že Rytmus bude chcieť mat dieťa. Už je neskoro teraz plakať,“ znel jeden z neprajníkov. A práve tento komentár spôsobil, že Dare praskli nervy, povedala si dosť a na odpoveď nenechala ľudí dlho čakať.

„A je to tu zas! Prečo máte vy ľudia tú nekončiacu potrebu dávať každú moju myšlienku, fotku, pohľad, reakciu do súvislosti s ním? To vám fakt nenapadlo, že jeden z dôvodov nášho rozchodu bol práve fakt, že s ním dieťa nechcem? Veď už stačí, doprajte mne aj jemu súkromie, pokoj a šťastie, ktoré si obaja zaslúžime. Nemáš pocit, že sa aj ty vŕtaš vo veciach do ktorých ti nič nie je? Nerozumieš im, netýkajú sa ťa, nevidíš do nich. Existuje limit, rešpekt, slušnosť. Už stačí, vykašli sa na rady kámo,“ odpovedala speváčka.

Jej reakcia však vyvolala len ďalšiu diskusiu na tému chcela/nechcela dieťa s Rytmusom. Neraz totiž prehlásila, že spoločnému potomkovi sa nebránia. „Ty si s ním dieťa nechcela? Tak prečo si v priebehu tých rokov niekoľkokrát opakovala, že sa bábätku potešíte, že tomu dávaš voľný priebeh a keď príde tehotenstvo, budeš rada, keď vás boh obdaruje,“ rypla si ďalšia diskutujúca.

Jedna z diskutujúcich chytila Daru za slovo, že s Rytmusom dieťa nechcela. Zdroj: Instagram D.R.

Komentárov o tom prečo, ak je za vodou, stále spomína na Rytmusu, na 8. október či dala von pieseň o ňom, sa nakopilo viac. Dara odpovedala na všetko v jednom komentári adresovanom istej Leone, ktorá tiež reagovala na sled speváčkiných príspevkov.

„Keď niekoho prestaneš milovať, súvisí s tým aj fakt, že s ním už nechceš dieťa. A tak si poviete, že pôjdete obaja vlastnou cestou,“ uzavrela tému bývalého partnera plavovláska. Nuž, už asi aj ju otravujú neustále komentáre o tom, že sa cez vec nepreniesla, hoci pravda môže byť zrejme niekde celkom inde.

Dara vysvetlila svoje slová istej Leone. Zdroj: Instagram D.R.