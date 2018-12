Silvester podľa Koleníka: Každoročne sa k niekomu nanominuje!

Najkrajšie sviatky v roku zbehli ako voda, no ešte nás čaká záver roka a s ním spojené silvestrovské oslavy. Výnimkou nie je ani Janko Koleník, ktorý má však na bujaré opijáše plné eufórie jasný názor. Herca by ste márne hľadali na bratislavskom námestí, ako sleduje svetelnú šou na oblohe.

prezradil nám herec.

A ako teda zvykne tráviť rozlúčku so starým rokom obľúbený divadelný a televízny herec? Hoci by sa najradšej zobral s pár ľuďmi a odišiel pokojne aj mimo hlavného mesta, zatiaľ mu to nevychádza.

„Som myslel, že štyria ľudia sa zoberieme niekam, možno aj do iného mesta ako do Bratislavy, ale vždy sa stáva to, že ja som tak nerozhodný, že nakoniec to nezorganizujeme a ja na poslednú chvíľu sa k nejakej partii prifárim a strávim s nimi Silvester,“ hovorí o svojich plánoch Koleník, na ktorého sa diváci môžu tešiť už v januári v novom komediálnom seriáli Autoškola. Viac o jeho postave či o zmenách v roku 2018 sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Ján Koleník nemá rád hluk a ohňostroje. Zdroj: česká televize