Známa slovenská spisovateľka priznáva: Nerobím si veľké plány na tohtoročného Silvestra

„Tento rok sme veľmi veľa cestovali kvôli pracovným povinnostiam. Projekt, ktorý v Portugalsku vediem, si vyžaduje výskum v teréne, hľadanie lokácií, presúvanie sa z miesta na miesto a tak mi je teplo domova najvzácnejšie,” vyznala sa. Rok 2018 bol pre spisovateľku a novinárku pracovne náročný, ale priniesol jej aj mnoho radostí.

„Bol to nádherný náročný rok plný práce, návštev v depozitároch regionálnych i národných múzeí v Portugalsku. Vďaka veľkému projektu, ktorý mapuje tradičný odev roľníckej spoločnosti v Portugalsku, ktorý vediem pod hlavičkou Vogue Portugal, som veľa cestovala, stretala sa s riaditeľmi múzeí, lokálpatriotmi, zberateľmi, etnografmi. Veľa som sa naučila aj tým, že som narazila na bariéry a ťažkosti, ktoré som musela prekonať, aby sme sa pohli ďalej. Často sme s tímom prišli do bodu, keď sme mali pocit, že sme v slepej uličke, ale nakoniec aj takéto momenty človeku pomôžu, aby zistil, že ak cesta týmto smerom nevedie, musí existovať iná. Najviac som hrdá na to, že sa nám podarilo nájsť dnes už 90-ročného etnografa Benjamina Perreira, ktorý robil za totalitného režimu Estado Novo pramenný výskum tradičného odevu,“ podelila sa o svoje pocity Tamara Šimončíková Heribanová.

Ako ďalej v rozhovore uviedla, obrovskú radosť jej tento rok spôsobili aj úspech novej knihy Pendleri či kolekcia Od kolísky blízki, na ktorej spolupracovala so značkou Mile. Špeciálne predsavzatia si do nového roku nedáva, o to viac sa milovníčka a zberateľka slovenských krojov teší sa na všetko, čo jej rok 2019 prinesie. „Každý večer pred spaním rekapitulujem a plánujem, čo ma čaká zajtra. Keďže moja práca je cesta na dlhé trate, plánovanie je jej súčasťou. Teším sa na všetko čo príde, na prácu na knihe v rámci projektu Back to the roots, výskumu socio-historického vývoja tradičného odevu a semiotiky portugalských krojov. Máme naplánované desiatky fotení, pomaly pracujeme aj na textoch do knihy. Na Slovensku od nového roka pokračujem v Ústave svetovej literatúry SAV, teším sa na dopísanie dizertačnej práce,” uzavrela.