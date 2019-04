Detaily očakávanej svadby Jasminy a Rytmusa: Poznáme TERMÍN aj MIESTO!

BRATISLAVA - Len koncom mája minulého roka Patrik Rytmus Vrbovský (41) a Jasmina Alagič (29) verejne priznali, že tvoria pár. V novembri sa hneď zasnúbili, v decembri oznámili, že čakajú prvé dieťa a... Teraz je už jasné, že do roka a do dňa bude aj svadba. Termín a miesto ich veľkého dňa sú už známe!

Začiatkom novembra verejnosť prekvapilo, keď po približne polroku vzťahu známy raper Patrik Rytmus Vrbovský pokľakol pred moderátorku Jasminu Alagič a požiadal ju o ruku. Len o niekoľko týždňov neskôr dvojica oznámila ďalšiu radostnú správu - čoskoro sa stanú nielen manželmi, ale aj rodičmi.

Mnohí sa preto pýtali, či dvojica stihne svadbu ešte pred príchodom potomka, alebo si spečatenie zväzku nechajú až po pôrode. A dnes je už všetkým dohadom koniec. Je jasné, že si snúbenci svoje áno povedia neďaleko Bratislavy - v renesančnom zámku v Pezinku, v ktorom sa aktuálne nachádza vinárstvo.

VIDEO: Jasmina Alagič zverejnila miesto svadby

Čo je však ešte prekvapivejšie, svadba sa podľa našich informácií má konať v druhej polovici mája. Partneri sa zjavne rozhodli, že svoje prvorodené dieťa chcú na svet privítať už ako manžel a manželka. Nevesta tak pod svadobnými šatami bude skrývať tehotenstké bruško. Dvojica informáciu o mieste svadby oznámila na sociálnej sieti Instagram.

„Kdekoľvek sa v poslednej dobe pohnem, dostávam tú istú otázku. Kde budete mať svadbu? Vlastne niekedy sa ma ani nepýtajú, len mi to oznamujú, pretože počuli,“ napísala v úvode príspevku Jasmina. „Musím sa priznať, že ešte donedávna sme to ani sami nevedeli. Nič nás až tak neočarilo. Až úplná náhoda nás zaviedla na úžasné miesto, ktoré sa ešte len dokončuje a my sme z neho doslova odpadli,“ priznala budúca nevesta.

„Ide o zámok zrekonštruovaný s obrovským citom, dušou a kreativitou. Jeho majitelia majú srdce na správnom mieste a ľudia, ktorí tam pracujú, majú také nadšenie, že sme si s Paťom povedali (skôr zakričali) TU BUDE NAŠA SVADBA,“ priznala otvorene Alagič, z ktorej sa už čoskoro stane pani Vrbovská.

Mohlo by vás tiež zaujímať: