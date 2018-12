Stratená hviezda markizáckej Ordinácie po rokoch: Vykopli ho kvôli drogám... Takto je na tom teraz!

BRATISLAVA - Po rokoch sa opäť objaví v televízii. Mal sľubne našliapnutú kariéru vďaka Ordinácii v ružovej záhrade, no jeho hviezda pohasla, keď sa dostal do problémov s alkoholom a drogami. Ján Alžbetkin (27) sa však už v januári vráti na televízne obrazovky. Prezradil nám, ako sa preniesol cez ťažké obdobie a čo robil!

Už 7. januára diváci opäť uvidia mladého Jána Alžbetkina na obraze. V komediálnom seriáli Autoškola si zahrá otca desaťročného Riška. Syn ho musí voziť autom a piť kávu, keďže Jano v úlohe otca trpí narkolepsiou. Po rokoch tak znovu vrátil k herectvu a za túto príležitosť je vďačný. „Je to výnimočná vec. Nie každý má takú šancu, takže plne si uvedomujem náročnosť toho, čo má čaká. Je to fajn,“ hovorí herec.

​Z obrazoviek zmizol najmä kvôli problémom s drogami a alkoholom. Ten bol dokonca aj dôvodom toho, že Jána vylúčili zo školy.prezradil Alžbetkin. Zamestnal sa ako obchodník v špedícii.

Náročné excesové obdobie má už za sebou a otvorene priznal, ako to vníma s odstupom času. „Ja si myslím, že to nie je vec, ktorá by sa dnes nedala zvládnuť. Je to normálna vec, ja som mal 18 - 19 rokov, takže v dnešnom svete plnom milión päťsto možností, bohužiaľ. Ale je to všetko za mnou. Ja som vyrástol z týchto vecí už dávno,“ priznáva sympatický rodák z východu.

Drogy a alkohol sú minulosť. Zdroj: Instagram J.A. ​

I keď ho práve Markíza pred rokmi vykopla kvôli problémom, tá istá televízia mu dala druhú šancu. Veď ako sa hovorí, každý si zaslúži napraviť svoje chyby a je jasné, že Ján Alžbetkin sa z tých svojich poučil. Je šťastne zadaný a sám tvrdí, že je normálny človek, má normálne zamestnanie a pohybuje sa medzi normálnymi ľuďmi.