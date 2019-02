Náhla hospitalizácia sympatického markizáka: TOTO ho dostalo do nemocnice!

BRATISLAVA - Len nedávno sa opäť objavil na televíznych obrazovkách Markízy v novom komediálnom seriáli Autoškola. Ján Alžbetkin (27) už v minulosti hviezdil v Ordinácii v ružovej záhrade. Tentoraz si strihol úlohu mladého narkoleptika, ktorý sa stará o syna. V reálnom živote je zdravý, no napriek tomu ho museli náhle hospitalizovať.

Ján Alžbetkin mal v minulosti určité problémy s alkoholom či drogami, no zo všetkého sa úspešne dostal, zaťal sa, našiel si prácu a maká. Opäť dostal šancu v televízii, za čo je vďačný, no sláva mu do hlavy nestúpa. Ako totiž sám tvrdí, je obyčajný človek, ktorý normálne pracuje.

Ako sám tvrdí, Ján je úplne normálny človek s normálnou prácou. Zdroj: Vlado Anjel

A tak, ako sa to mohlo stať komukoľvek inému, aj Johnyho náhle hospitalizovali. A to si chcel iba vychutnať burger. So svojimi fanúšikmi a priateľmi sa na Instagrame podelil o zážitok z jednej z bratislavských reštaurácií. Tento podnik totiž nebola tá najšťastnejšia voľba.

Chcel sa dobre najesť, no namiesto toho skončil v nemocnici so žalúdkom naruby a s nábehom na závažné ochorenie. „Milí priatelia, veľký, obrovský pozor na to, čo a hlavne, kde budete jesť. Veľmi dôkladne dávajte pozor aj na to, či tam majú návštevníkov, alebo tam ste sami!" vyzýva ľudí k opatrnosti.

Aktuálne hrá v seriáli televízie Markíza, Autoškola. Zdroj: TV MARKÍZA

Predstaviteľ mladého narkoleptika si totiž doprial burger v jednom podniku vo Vrakuni. A to robiť nemal. Hoci bola podľa jeho slov obsluha v poriadku, ich prístup k jedlám bol totálne nezodpovedný.

„Extrémne nezodpovedná vec so starým mäsom. Je mi jasné, že dnes chce človek ušetriť, keďže biznis nejde. Ale servírovať mäso ktovie ako dlho staré. To biznisu nepomôže," okomentoval reštauráciu Alžbetkin, ktorý im zanechal aj komentár na facebooku, no ten vymazali.

„A výsledok? Vyzvracal som sa z podoby a podozrenie na pankreatitídu. Bolesť taká, že som chcel zdochnúť. Neviem si predstaviť, čo by bolo, ak by to zjedla nejaká baba v tehotenstve. Katastrofa. Peniaze nad zdravie! Nikdy viac!" uzatvoril s tým, že pozitívnej reklamy sa od neho nedočkajú.

Alžbetkin skončil po zjedení burgeru v nemocnici s podozrením na pankreatitídu. Zdroj: Instagram J.A. ​