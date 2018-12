Rozchod Vondráčkovej a Plekanca má dopad na deti: Lucie toto im vážne robíš?!

V lete oznámili koniec ich lásky a odvtedy sa doťahujú. O majetok, o výživné, o to, kde prebehne rozvod a v konečnom dôsledku aj o deti. Napriek tomu, že sa hokejista vrátil späť do rodných Čiech, speváčka ostala aj s deťmi v Kanade. To ospravedlňuje tým, že deti tam predsa majú kamarátov a zázemie.

Vojna medzi manželmi stále pokračuje. Zdroj: profimedia.sk

To by si však mohli vybudovať postupne aj v Česku. Pôvodne sa vraj manželia stále rozprávali o tom, že vo februári deti nastúpia do školy v rodnej krajine rodičov. Lucie to však popiera. Práve kvôli chlapcom prežíva útočník Komety Brno smutné obdobie.

Svojich synov nadovšetko miluje a veľmi mu chýbajú. „To je to najsmutnejšie z celej telenovely, že sú do toho zapojené deti, to som nechcel. V živote by som o tom nehovoril, jediným slovom, lenže nejak sa to stalo, čo ma hrozne mrzí,“ vyjadril sa Pleky pre český Sport magazín.

Plekancovi synovia nesmierne chýbajú. Zdroj: Facebook T.P.

Keďže deti žijú s Vondráčkovou v Kanade a Tomáš hrá hokej v Čechách, Matyáša a Adama vída len veľmi málo. Už dlhý čas ich neobjal. Najkrajšie sviatky v roku by veľmi rád prežil v prítomnosti synov. „Deti mi veľmi chýbajú. Už od augusta som ich nevídal tak, ako by som si predstavoval. Dúfam, že sa s chlapcami uvidím na Vianoce. A že sa to potom vyrieši, tak ako by malo,“ dodal skľúčený hráč.

Toto obdobie je iste ťažké aj pre samotných chlapcov, ktorí by objatie od otca uvítali, a to nielen na Vianoce. Lucie si s tým však zrejme ťažkú hlavu nerobí, keďže požehnané sviatky radosti a pokoja, chce stráviť aj s ratolesťami v Kanade. Bolo by však na mieste zamyslieť sa nad tým, čo je dobré a dôležité pre deti a nie pre samotnú speváčku.