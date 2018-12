Známa kráska opäť našla lásku: Nový vzťah v slovenskom šoubiznise... Fuu, to je ale kus chlapa!

NÍZKE TATRY - Hlavu v smútku už rozhodne nemá! Aktuálne ubehlo už niekoľko týždňov, odkedy misska Lucia Slaninková a hokejista Tomáš Tatar ohlásili rozchod. Kým útočník si náhradu našiel pomerne rýchlo, kráska sa do nového vzťahu nehrnula. No hoci si partnera cielene nehľadala, osud zasiahol a najnovšie je šťastne zadaná!

Kto by po rozchode partnerov čakal na slovné prestrelky a drsné odkazy, čakal by márne. Dvojica totiž všetkým dokázala, že aj rozpad vzťahu sa dá zvládnuť na úrovni. A jediné verejné vyjadrenie Lucie toho bolo jasným dôkazom.

„Ľudia vždy čakajú nejaké mediálne vojny po rozchode. Žiaľ, u nás sa to nestane. Máme za sebou veľa životných skúseností, takže si vážime naše kamarátstvo a nepotrebujeme sa hádať ani na verejnosti, ani v médiách. Život ide ďalej a my ideme ďalej tiež,” vyjadrila sa pre Topky s tým, že svojho ex v žiadnom prípade neplánuje verejne dehonestovať a rozpútavať zbytočné konflikty. Práve naopak, v novom vzťahu mu praje šťastie.

Karma zjavne zaúradovala a známej kráske sa odvďačila. Lucia je momentálne šťastne zadaná a svojou známosťou sa pochválila na sociálnej sieti. „Môj dôvod si ty,“ napísala k fotografii, kde ju v náručí drží neznámy muž. Ten síce svoju tvár neodhalil a údajne ani nejde o nikoho známeho, no zo záberu je zjavné, že ide o poriadny kus chlapa. My sme modelku stretli počas otvárania zimnej sezóny v Jasnej, kde trávila čas v spoločnosti sestier Kačurových, no k novému partnerovi sa vyjadrovať nechcela, keďže by si svoje súkromie rada ustrážila.

Lucka Slaninková sa na Instagrame pochválila novým partnerom. Zdroj: Instagram L.S.

Z poznámok k fotografii ako „láska je vo vzduchu“ či „zamilovaná“ je však jasné, že Lucka je po boku svojej lásky naozaj šťastná. V blízkej dobe ho síce odhaliť zrejme neplánuje a svoje city si budú užívať v súkromí, no hlavné je, že dvojici to spolu klape aj bez toho, aby svoje city prepierali verejne. Sympatickým zaľúbencom držíme palce, nech sa im spoločne darí aj naďalej!