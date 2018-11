Judínyová a Rozborilová: Majú skoro 50 a... Fúúú, tie ale vyzerajú!

Rok 2018 sa pomaly blíži ku koncu a s kalendármi sa ku koncu roka akoby roztrhlo vrece. Ten svoj má aj Sloboda Zvierat a vo štvrtok prebehol krst kalendára pre rok 2019, na ktorom nechýbali dlhoroční podporovatelia tejto neziskovej organizácie.

Napokon, Sloboda zvierat funguje už neuveriteľných 25 rokov a venuje sa ich záchrane, ale aj osvete. Kalendár s krásnymi fotografiami známych osobností so zvieratami nielen z útulku je len jednou z ciest, ako organizácia upozorňuje na problémy spojené so zaobchádzaním so zvieratami.

Medzi krstné mamy patrili aj moderátorka Erika Judínyová (47) a doktorka Alexandra Rozborilová (47), ktoré už tradične zapózovali aj pre samotný kalendár. Nielen na fotografiách, ale aj na krste vyzerali skutočne skvele. Obe dámy stoja už takmer na prahu päťdesiatky, no svojím výzorom dokazujú, že vek je skutočne iba číslo. Fešandy sa netaja tým, že o svoj vzhľad prísne dbajú. Doktorka Novotná vedie vlastnú súkromnú kliniku krásy a vo svete kozmetiky sa tak cíti ako doma. Sexi moderátorka z Markízy taktiež nedá dopustiť na rôzne krémiky a procedúry.

Zdá sa, že snaha sa v tomto prípade vypláca a plavovláskam by mohla závidieť aj nejedna tridsiatnička.