Tehotná Judínyová (49) to viac neskryje: PRVÉ FOTO s bruškom!

BRATISLAVA - Radostná novinka, že Erika Judínyová (49) sa tento rok po prvý raz stane mamou a svojmu manželovi Štefanovi Skrúcanému (59) privedie na svet dieťatko, všetkých poriadne prekvapila. Moderátorka to už dlhšie skrývať nemohla, pretože pod šatami sa jej jasne črtá tehotenské bruško!

Ostrieľaná markizáčka Erika Judínyová s manželom Štefanom Skrúcaným sú doslova šťastím bez seba. Podarilo sa im to, v čo už v ich prípade dúfal len málokto. Moderátorka Smotánky sa však napokon predsa len dočká tej najkrajšej roly v živote a stane sa z nej po prvý raz mama.

Radostnú správu potvrdila aj pre svoju domovskú televíziu a so Števom sa už na bábätko veľmi tešia. Údajne by mala byť Erika už na konci druhého trimestra, a to už tehotenské bruško skryje len veľmi ťažko. Dôkazom je aj sobotňajšia Smotánka. Síce zvolila odvážne sako s veľkým výstrihom a pozornosť pútali skôr jej prsia, nedá sa ale nevšimnúť si, že na bruchu je už krásne zaguľatená. A aj napriek čiernej farbe outfitu je tehotenské krivky vidno.