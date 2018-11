Dominik doplatil na prvý sex na Farme: Jeho obavy sa naplnili... Skončil v slzách!

Farma v posledných dňoch žije návštevami rodín súťažiacich. Tí prichádzajú pozrieť svojich blízkych a na vlastné oči si obzrieť celú farmu aj zvieratá. Prišli aj rodičia a brat Dominika Porubského. Na rozdiel od odstatných návštev, táto bola akási vážnejšia a napätá, čo vycítili aj ostatní súťažiaci. „Na otcovi som videl zdržanlivosť, voči Dominovi mal nie úplne najvrúcnejšie správanie," vyjadril svoj pocit Martin Šmahel (36). Podobne celú situáciu vnímali aj ostatní súťažiaci.

„Moje pocity sú fajn, som rád že prišla dnes moja rodina. Som nadšený z toho, že som im to tu mohol poukazovať a hlavne to, čo som ja vlastne robil,"​ pochvaľoval si najskôr Dominik. Potom sa však konverzácia ubrala iným smerom. „A čo tvoja kamoška?" rypol si do Dominika jeho brat. „Aká? Nikto tu nie je," bránil sa Dominik, asi si neuvedomujúc, že rodičia sledujú každý jeho krok v televízii a pravdepodobne vedia aj o údajnom tehotenstve Michaely, pričom otcom dieťaťa mal byť práve Dominik.

Ten však nechtiac ešte prilial olej do ohňa pri prehliadke spálne. „Tuto teraz ja spím sám, ale spával som tu s Dadou. Ale neboj," hlásil Dominik s úsmevom obom rodičom. Tí však už vyzerali poriadne zaskočení a šokovaní. „Ty si nás nevidel, my teba vidíme stále. Všetko vidíme. Všetko," prízvukovala mu jeho mama, čím Dominikovi medzi riadkami naznačila, že jeho správaním nie sú úplne nadšení. „Nie je to tragédia, ale bolo vidno, že oco nie je stotožnený s tým, čo vystrojil, to bolo vidno," zhodnotil situáciu farmár týždňa Peter Harezník (38).

Hneď po odchode sa zvedaví farmári vrhli na najmladšieho súťažiaceho „Dostal si poza uši od otca?" vyzvedal Michal. „Za tú Mišu. Ja som to vycítil," priznal Dominik súperom. Celej záležitosti mu nakoniec prišlo ľúto a neubránil sa slzám. „Mama prišla v takom šoku na farmu a nemohla sa tak porozprávať so mnou, ako by chcela. Ale isto je rada, že som tu," uzavrel nakoniec celú situáciu Dominik.

Do konca farmy zostáva naozaj už len pár týždňov, uvidíme teda, čo ešte farmárov čaká.