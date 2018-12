Posledný súťažiaci z kola von: TOTO je finálová trojica markizáckej Farmy!

BRATISLAVA - A je to tu! Markizácka reality šou Farma sa priblížila k svojmu záveru a už dnes večer sa diváci môžu tešiť na veľké finále. V tom sa nakoniec stretnú traja muži. Blonďatá barbie Karin totiž vo včerajšom semifinále vypadla.

Tak už poznáme finálovú trojicu. O výhru 75 tisíc sa už dnes večer pobijú Dominik Porubský (20), Milan Vysokai (35) a Peter Harezník (38). Tí sa do finále prebojovali včera v duelantskej stodole, keď v niekoľkých disciplínach ukázali svoje zručnosti. Tesne pred bránami finále zostala nakoniec ako jediná žena Karin Dvořáková (25). Prehru však vzala naozaj veľmi dobre a svoje emócie najavo súperom nedala.

Semifinalistov prišli podporiť aj už vypadnutí farmári. Tí mali ešte poslednú dôležitú úlohu - priamo v semifinále hlasovali, kto by mal do finále postúpiť. Hlasovanie bolo naozaj vyrovnané aj po dvoch kolách, a tak musel medzi Karin a Petrom nakoniec rozhodnúť hospodár Martin.

Zdroj: TV MARKÍZA

Prekvapením bolo aj to, že do duelantskej stodoly neprišli všetci bývalí farmári. Na obrazovke chýbalo hneď niekoľko súťažiacich z radov celebrít, ale aj zo skupiny chudobných. Dôvod bol jednoduchý. Semifinálového večera sa mohli zúčastniť iba farmári, ktorí vypadli v riadnom dueli. To nebol prípad napríklad Moniky a Imra, ktorí farmu opustili v sanitke, či Lenky, ktorá ušla priamo z duelantskej chatky.

Z celebritných kruhov chýbali Katka Brychtová a kontroverzný Robo Mikla, ktorí síce duel vyhrali, no postupu sa vzdali v prospech súpera zo strany chudobných. Spevácke dvojičky Twiins sa na Farmu vrátili dokonca druhýkrát, no nakoniec odstúpili kvôli pracovným povinnostiam.

Na dnešné finále by sa však už mali dostaviť všetci farmári. To sa odohrá naživo dnes večer. Nie však už v priestoroch farmy, na ktorú sme zvyknutí. Záverečný súboj bude vysielaný zo štúdia v Stupave.