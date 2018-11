Najhoršie obdobie porotcu zo SuperStar: Ťažké depresie!

Prvýkrát sa dostal do povedomia ľudí v roku 2009, keď postúpil do finálovej zostavy Superstar. O tri roky skôr sa stal víťazom 4x4 Slovenského pohára vo Freestyle Snowboardingu. Na svojom konte má už tri albumy – Made in Czechoslovakia, Benny Cristo, Definitely Different. Zahral si vo filme a zasadol aj do poroty speváckej súťaže. Napriek tomu, že sa mu darí, v minulosti ho potrápili ťažké depresie.

Ben trpel v minulosti ťažkými depresiami. Zdroj: Instagram B.C.

S pravdou vyšiel von na svojom Instagrame. „Nikdy som o tom otvorene takto nehovoril, ale pár rokov späť som mal silné depresie späté s prepracovaním a množstvom osobných aj pracovných problémov. Okrem zmeny prostredia, svojho okolia a zmeny životosprávy mi z nich pomohlo to, že som sa mal komu zveriť a neskôr hlavne to, že sa blízky človek sem tam opýtal, či je všetko ok,“ priznáva hudobník.

O svojom trápení sa rozhodol hovoriť z pragmatického dôvodu. Práve o týchto pocitoch je jeho nová skladba Rekviem, ktorou hlása do sveta podstatnú vec. „Hovorte spolu, ľudia,“ odznieva na konci odkaz Bena, ktorý si prešiel ťažkým obdobím, hoci by to na neho nikto nepovedal.

Ben vyzýva ľudí, aby sa spolu rozprávali. Zdroj: Instagram B.C.

„Všetci sme vďaka dnešnej dobe majstri v maskovaní toho, ako sa skutočne cítime, a tak je skutočne človek, ktorý vie vycítiť a počúvať, občas to najcennejšie, čo máme. Neboj sa hovoriť o tom, čo ťa trápi, z čoho máš strach, koho sa bojíš. Už to, že to povieš nahlas a že to niekto počuje, môže pomôcť,“ vyzýva ľudí, aby neboli ticho, keď ich niečo trápi. A hovorí zo svojej vlastnej skúsenosti.