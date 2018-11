Pýtajte sa: Spevák Mišo Biely je online

Každý pozná známe songy ako “Večer s Lúzou” či “Dážď nezastavíš”, ktorý má vyše 2 miliónov videní. Formácia 4 chalanov (Čistychov, DNA, G-BOD, Mišo Biely) , ktorí vytvorili projekt 4D bol na Slovensku fenoménom, a každá skladba z ich produkcie sa okamžite stala hitom. Po dlhšej pauze sa Biely minulý rok vrátil na scénu, kde hosťoval známym interpretom a začal postpune vystupovať aj verejne.

„Na 4D spomínam ako na skvelé obdobie, kde sme si všetci chalani užívali slobodu, klubové vystúpenia, a pri točení klipov to bola neskutočná sranda. No potom som cítil, že potrebujem si trocha oddýchnuť, a načerpať ďalšiu hudobnú inšpiráciu”, vysvetľuje Mišo Biely. Kto si však myslel, že je to predzvesť jeho pripravovaného albumu, tak sa mýli. Biely totiž neplánuje vydávať album, práve naopak. „Mal som už možnosť vydávať album, bola to skvelá skúsenosť, no toto má viac baví. Určite “Uväznený” nie je moja posledná sólo vec, mám ich nachystaných mnoho, no vizuály budem vypúšťať postupne”, hovorí Biely.

Zdroj: Archáv M.B.

Časť skladby “Uväznený” sa točila v prírodných priestoroch malebného, maďarského mestečka Lillafüred, najmä vo východnej časti pohoria Bükk, kde vznikli nádherne zábery zo scenérie hôr, či vodopádov a druhá časť sa točila na Slovensku v Aroboréte Mlyňany. „Vybral som lokácie, ktoré vystihnú samotnú skladbu “Uväznený”. Sú to miesta, kde niesú húfy ľudí, je tam ticho a samotný priestor evokuje u človeka, že potrebuje zastať a popremýšľať nad životom. Jedine mi bolo ľúto záberov z točenia vodopádu, keďže počas nakrúcania nám bola odcudzená technika vo výške 6000€. Každopádne tie hlavné slidy nám ostali a vznikla tak skladba s vizuálom, ktorá má dušu”, spomína na nepríjemnú udalosť hlavný režisér Adrián Kutný.

Text a námet skladby má na svedomí samotný interprét Mišo Biely, produkčne sa o skladbu postaral Hoodini, kde doplnil gitarové prvky Samuel Kovács a režisérovi Kutnému sekundoval za kamerou Martin Faragula. A ako hlavná ženskú postavu si zahrala uznávaná a krásna modelka Soňa Štefková.

Zdroj: Archáv M.B.

„Som rád za celý tím, ktorí sa podieľal na tejto skladbe. Je to moja taká osobná výpoveď, o to viac ma teší tento finálny vizuál. Skladba “Uväznený” znázorňuje takzvané emotívne väznenie, ktoré určite zažil každý z nás, keď po rozchode sa tá druhá strana posunie ďalej a vy ostávate “závislý” na spomienkach a minulosti, ktoré v tú danú chvíľu považujete zato najlepšie, čo sa vám stalo. Treba ísť však ďalej a posunúť sa, netreba lipnúť na starých veciach, sú fajn, ale vedia vás “uväzniť”. Verím, že poteším svojich fanúšikov touto novou skladbou a neostanú “Uväznený” len na mojich starých trackoch”, zakončuje s úsmevom Mišo Biely.