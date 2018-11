Čo majú spoločné Banášová, Šatan, Sajfa či Spirit?

Pred dvomi rokmi si pár študentov z Ekonomickej univerzity povedalo, že chcú na pôdu Ekonomickej univerzity priniesť inšpiratívne osobnosti kultúrneho či športového života. Tie by mali ísť príkladom študentom a odovzdať im hlavne pozitívny odkaz. Celému podujatiu dali príznačný názov - Naši ľudia. Seriál má 28.11.2018 na programe už svoje šieste pokračovanie. Za ten čas sa im podarilo priniesť vyššie spomenuté mená ale aj mnohé ďalšie. Jeden zo zakladateľov a dnes už absolvent Ekonomickej univerzity - Michal Dubovan, nám o podujatí, ktoré je mimochodom prístupné širokej verejnosti, prezradil viac.

Michal, na čo sa tento krát môžeme tešiť?

Našou prioritou je aby sa návštevníci mohli tešiť primárne na atmosféru a podujatie ako také, bez ohľadu na to, akých účinkujúcich sa nám podarí dotiahnuť. A to sa nám aj darí. Nebudeme si však klamať, hlavným lákadlom sú aj tentokrát oni. Meno Miroslav Šatan určite netreba predstavovať. Kristína Kὅvešová je veľmi odvážna investigatívna žurnalistka, ktorá sa nebojí pracovať doslova s nasadením vlastného života. Filip Jančík bude v budúcnosti veľkou hviezdou svetového hudobného neba. Mladí ľudia majú jedinečnú šancu sa s ním osobne stretnúť a položiť mu pár otázok. Hral už s Avril Lavigne a je blízko k ľuďom zo svetovej hudobnej scény. Gogo je veľmi úspešný mladý youtuber a práve o svojom povolaní nám povie viac. Všetci účinkujúci sú pripravení ochotne zodpovedať aj otázky publika. Dokonca sa väčšinou návštevníkom podarí s nimi v priestoroch gastro zóny aj odfotiť či prehodiť pár slov.

Aké témy majú pre nás prichystané účinkujúci?

Miroslav Šatan sa bude venovať téme líderstva, je k tomu predurčený, veď právom mu patrí prezývka "tichý zabijak". Svoje schopnosti dokazoval na ľade a teraz sa rovnako úspešne prezentuje v menežérskej funkcií. Kristína Kôvešová má určite ľuďom čo povedať. Je odvážna a rieši aktuálne problémy doby, od zlodejských gangov, cez podvodníkov, ktorí okrádajú ľudí, až po pedofilov a obchodníkov s bielym mäsom. Odkryje temné zákutia svojej práce, ktorá naháňa strach, no svojimi činmi dodáva ľuďom odvahu v boji za dobro. Filip Jančík a jeho príbeh, to je veľmi zaujímavá kombinácia odvahy, charakteru a zábavy. Je to vynikajúci hudobník a rovnako dobrý rečník. Diváci si prídu na svoje, bol som nedávno na jeho koncerte v Trnave a naozaj to stálo zato. Gogo je veľmi známy najmä mladej generácií a je nositeľom kvality v tom, čomu sa venuje,. A práve o tom nám porozpráva a presvedčí vás, že byť youtuberom a vybudovať si silnú značku, nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Čo nás čaká okrem vystúpení jednotlivých účinkujúcich?

Chill out zóna bude pre všetkých pripravená ako vždy už od 17:30. V rámci nej hudba, občerstvenie či priestor na prehodenie pár slov s kamarátmi. Zaujímavosťou bude prítomnosť profesionálneho baristu Daniela Lukáča zo spoločnosti Kávomaty. Ich prémiovou kávu Manuel caffé, ktorá je naozaj gastronomickým pôžitkom, sa určite oplatí ochutnať. O to viac keď bude podávaná týmto profesionálom. O príprave a druhoch kávy nám porozpráva priamo v chill out zóne od 18:00 kávový špecialista z Talianska Fabio Bortolini. Za asistencie baristu záujemcom ukáže, ako správne pripraviť jednotlivé druhy káv. Prezradí aj pár tajných trikov.. Samozrejme nebudú chýbať nápoje, jedlo a aj niečo sladké. Lákadlom bude aj prémiová talianska značka De Giusti, ktorá je výrobcom prvotriedneho prosecca.

Prečo by mal divák na vašu akciu prísť?

Tu by som položil otázku inak. A to KTO by mal na našu akciu prísť? Naša akcia je pre ľudí, ktorí chcú na chvíľu vypnúť od študentského či pracovného života. Pre tých, ktorý sa chcú niečo dozvedieť či inšpirovať a spoznať známe tváre aj z iného uhlu pohľadu. A hlavne prežiť príjemný večer v spoločnosti kamarátov, spolužiakov či kolegov. Je to napríklad super priestor na "krúžkovicu" či teambuilding.

Jedným z hlavných lákadiel je aj super tombola.

Je to tak, vďaka nášmu partnerovi sú hlavnou cenou hodinky značky Tissot v hodnote 350,- Euro. Jeden z návštevníkov si tak užije predčasné Vianoce.

Pre koho je akcia prevažne určená, sú študenti hlavnou cieľovou skupinou?

Pre všetkých! Všetci študenti a mladí ľudia. Rovnako tak všetci tí, ktorí sa cítia mlado a pracujú na tom, aby sa stali úspešnými ľuďmi. Akcia nemá mať len motivačný charakter, je to zábavná akcia a ide nám aj o to, aby sme šírili dobré vzory a dokázali sa im následne v reálnom živote priblížiť.

Slovo na záver?

Všetkých Vás srdečne pozývam, príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Dozviete sa veľa užitočných vecí v príjemnej spoločnosti a s dobrým gastro servisom. Dvere auly budú pre Vás otvorené od 17:30. Lístky si môžete zakúpiť TU. Viac informácií sa dozviete aj v oficiálnej udalosti na Facebooku.

