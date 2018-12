Pýtajte sa: Miko Hladký je online!

Na tú ozajstnú „plnokrvnú“ vianočnú skladbu si Gladiator počkal až do tohto roku. Vznikla v spolupráci s RTVS, vďaka čomu bol k dispozícii aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský a dievčenský spevácky zbor. To dodalo skladbe Čas vianočný výnimočnú sviatočnú atmosféru. „Vždy sme si pred Vianocami spomenuli, že by sme chceli mať našu vianočnú skladbu a vždy sme si na ňu spomenuli neskoro. Na tejto pracujeme od minulého roka a tešíme sa, že sme to tentokrát stihli. Obdobie Vianoc máme všetci veľmi radi, páči sa nám krásna vianočná nálada a presne takú sme vložili aj do piesne ‚Čas vianočný‘,“ hovorí o novinke spevák Miko Hladký. Orchestrálnu a zborovú úpravu skladby pripravil dirigent Anton Popovič. Neplánovanie vznikli dve verzie skladby a obe tvoria záver nového albumu.

11:06 - otázka od: Mikaela Nazdar :) Nechcem nic, len ti popriat vsetko dobre. Si super! Ahojte, želáme krásny deň. Sme veľmi radi, že spolu strávime dnes tento čas a že sa porozprávame o veciach, ktoré Vás o nás zaujímajú. Tešíme sa na chat s Vami. Pýtajte sa :) Miko a Georgio

11:07 - otázka od: Aurélia Čau Miko, jak jde život? Si zadaný? Si veľký štramák! :-* Ďakujem, život ide parádne. Si zlatá :)

11:10 - otázka od: Lila Ahoj, som začínajúca speváčka a tvoja hudba má veľmi baví. Prezraď, aké boli tvoje hudobné vzory? Keď som začínal so spievaním, mojimi vzormi boli Freddie Mercury z kapely Queen a James Headfield z kapely Metallica. Zo speváčok sa mi veľmi páčila Whitney Houston.

11:13 - otázka od: Oli ahoj, vianoce sa uz blizia, ako ich budes oslavovat? si veriaci? Vianoce sú pre mňa najkrašie obdobie v roku, mám strašne rád ich atmosféru. Tento rok budú pre nás ako kapelu Gladiator ešte sviatočnejšie, pretože nám vychádza rovno pod stromček 24.12. nový album Deň, čo mal dávno prísť, na ktorom sa nachádza aj naša vianočná pesnička Čas vianočný, v ktorej je opísané všetko, čo mám na Vianociach rád :)

11:14 - otázka od: Največí frajír Čus Miko, čo sa ti na ženach pači viac? Tanga, bokserky,brazilky alebo bombarďáky? Vela sexu prajem! Je to v podstatne jedno, hlavne nech je to vyzlečené :)

11:17 - otázka od: mimi452 ahoj Mikoo, kde máš ostatok? :) Mňa by zaujímalo, akos tíhaš prácu so súkromím a kopou koncertov, keďže máš aj dcérku. Inak si skvelý a mám veľmi rada vašu hudbu : Pekný deŇ:) Ďakujeme. Georgio je tu so mnou. Mám veľké šťastie, že moja práca je aj mojím koníčkom, takže to nevnímam ako záťaž. Veľmi ma to baví, či už koncerty alebo práca v štúdiu. Domov je, samozrejme, domov.

11:18 - otázka od: Mary Mala Jahniatko Zdar Miko, zbožŇujem vaše songy, ale občas by nezaškodilo hodiť niečo jemne tvrdšie ako kedyi. Nechystáte sa? Nikdy nič neplánujeme, robíme to, na čo máme chuť s momentálnym pocitom. Gladiator má aj rockové pesničky aj balady.

11:20 - otázka od: Diana Ahoj, chcem sa spytat, co ta inspiruje. Inšpirácia je pre mňa veľmi spontánny moment. Je to vlastne všetko, s čím sa stretávam počas dňa, počas svojho života a čo ma priamo zasiahne v mojom vnútri.

11:21 - otázka od: bobo Zdar kamo! Kedy budete na východe? Nech sa darí! Na východ sa chystáme začiatkom budúceho roka, keďže bude pokračovať naše akustické turné.

11:21 - otázka od: Mia Ahoj Miko. Ako sa ti podarilo schudnut? Asi to bola drina To je pravda. Niekedy som od hladu ani nevidel :D

11:23 - otázka od: Domči Ako môže byť taký fešák nezadaný :) Či si? Lebo keby nie ja sa pokojne poduujmem. Splnený detský sen :D :D :D :D Zadaný som, ale svoje súkromie si strážim. Teším ma Tvoj záujem :)

11:24 - otázka od: LittleDevil kedy budu koncerty? Začiatkom roka pokračuje akustické turné a cez leto, samozrejme, zahráme na viacerých festivaloch, kde predstavíme aj pesničky z nového albumu - Keď som s ňou alebo Čas vianočný :D potom už budeme pripravovať koncerty k 30. výročiu kapely.

11:26 - otázka od: Milan Miko nechyba ti to stare "tvrde" obdobie? Popik je lepsi si myslis? Nejako to neriešim, hráme to, čo nás baví. Hudbu nerozdeľujem a počúvam všetko, čo sa mi páči.

11:27 - otázka od: kamosska Nehľadáš priateľku? Ja som voľná :) Poprosím číslo na mobil :)

11:30 - otázka od: Sima Ahoj, spomenies si na najlepsi a najhorsi zazitok v ramci soubiznisu? Vsetko dobnre zelam Bolo ich veľa, ťažko vyberať. Na zlé veci sa snažím nemyslieť a veci, ktoré ma napĺňajú si naplno užívam.

11:31 - otázka od: Hypnote Najzábavnejší zážitok z koncertu? Asi vtedy, keď Maroš spadol z pódia a zostalo tam po ňom prázdne miesto :)

11:33 - otázka od: Amy Zdravím z Nitry. Ako si spomínaš na svoje študentské časy, konkrétne z Parovskeho gymnázia? :) Pamätám sa, ako sme jedli jahodovú dreň, aby sme mali červené hrdlá, ale doktor nám to aj tak nikdy neuveril :)

11:33 - otázka od: Vincent Zdravím Miko, navštívil si niekedy Mykonos alebo Santorini? Na Mykonos sa chystám.

11:36 - otázka od: Marta Ahoj Miko, aký bol pocit keď sa vaše skladby začali hrávať na MTV? Spomínaš si ešte? Gladiator počúvam odkedy ste presedlali na slovenskú tvorbu. Veľmi ste ovplyvnili moju pubertu, stále vás mám rada. Mrzí ma že Rastík opustil skupinu. V každom prípade prajem skupine nech sa jej aj naďalej darí a nech nám poslucháčom doprajete kvalitné pesničky :) Ďakujeme veľmi pekne. Vážime si, že si s našou hudbou prežila také dlhé obdobie. Rasťo inak hra momentálne v kapele Desmod, takže sme opäť kolegovci.

11:38 - otázka od: Marta a ešte by ma zaujímalo kde sa fotil booklet na novom cd. Titulná foto je mega :) Táto fotka vznikla pri natáčaní videoklipu Keď som s ňou, ktorý sa točil kúsok za hranicami v Rakúsku. Fotku urobil režisér videoklipu Laco Rychtarík.

11:39 - otázka od: Marek V sobotu stihas do telocvicne? :-D Marek Marek, jasné :) Dobre si zahráme.

11:40 - otázka od: Peter Šefranik Ahoj. Vaša skladba , Keď som s ňou, pozitívne nakopla môj život. Ďakoval som Ti za ňu prostredníctvom nášho kamaráta Petra Repu z Uheriec. Rád by som sa s Tebou stretol a pokecal . Cez zimu pôjdeme s Petrom lyžovať do Zuberca. Nepridáš sa ? Nevidáte aj nejakú tvrdú skladbu ? Prakticky už nič také nie je počuť . Čau Peter Šefranik . To ma veľmi teší, že sa Ti pesnička páči. Príď na niektorý náš koncert a tam pokecáme o muzike a o živote.

11:41 - otázka od: Julo Messer Ahoj Miko, akú máš veľkosť chodidla? 43 :)

11:44 - otázka od: Marta Prečo ste sa rozhodli presedlať z angličtiny na slovenské texty? V roku 1997 sme natočili našu prvú slovenskú pesničku Slovenská, ktorá mala u ľudí dobrý ohlas a to náš naštartovalo k slovenským skladbám. Zapáčilo sa nám to a ostali sme pri tom. Je to výborný pocit, keď si ľudia na koncerte spievajú spolu s nami naše pesničky.

11:45 - otázka od: Veve Ahoj. Máš obrovskú charizmu. Chcela by som byť Tvoja kamoška. Ako na to? Prajem všetko dobré. Ďakujem. Naozaj neviem, daj nejaký návrh :)

11:50 - otázka od: Zuzana Ako budete travit vianoce a čo vam doniesol ježiško ? Vianoce budeme tráviť v rodinnej pohode, ale veľmi sa tešíme, že bude vonku aj na streamoch náš nový album. Preto budú tieto Vianoce pre nás o trochu sviatočnejšie ako po minulé roky. Vianoce už vnímame skôr z pohľadu rodiča a snažíme sa spraviť radosť našim deťom..

11:51 - otázka od: paradajka Ahoj Miko, co by si odkazal svojmu mladsiemu ja? Rob všetko, čo si robil doteraz a dvakrát :)

11:52 - otázka od: Juraj Hubinsky Ahojte...len chcem poďakovať..keď som robil v Taliansku..a boli ste nám slovakom zahrať..hrali ste v APRE..kúsok od Merana..v dedinke Gargazone??už si ani ja presne nepamätám..bolo to super..a zase kúsok Slovenska..a slovenskej kvalitnej muziky..ste super kapela...!!! Bolo to krásne, spomíname si na to. Máme odtiaľ veľa zážitkov a tešíme sa, že aspoň takto môžeme priniesť kúsok slovenskej hudby ľuďom, ktorí pracujú v zahraničí. Drž sa!