Daň za neveru? Nečakaná dohra po sexe na Farme: Zásnuby sú zrušené, ROZCHOD!

TOPOĽČANY - Láske odzvonilo! Snáď žiadnemu divákovi markizáckej Farmy neuniklo, že medzi dvomi súťažiacimi to poriadne iskrí a majú k sebe oveľa bližšie, než obyčajní priatelia. Reč je o Tatiane Brunayovej a Petrovi Harezníkovi, ktorých síce doma očakávali partneri, no oni obaja ich podviedli. A rovno niekoľkokrát. Hoci to vyzeralo tak, že to ich oficiálne vzťahy ustoja, opak je pravdou.

Pred pád týždňami divákov šokovala informácia, že Táňa sa so svojím partnerom Paľom zasnúbila. A to aj napriek tomu, že mal možnosť na vlastné oči vidieť „taktické hry“ svojej milej, ktoré pod paplónom neraz absolvovala s farmárskym kolegom Petrom. Aj napriek tomu, že Brunayovej polovička nedávno pokľakla a začalo sa skloňovať slovo svadba, ich vzťah to napokon neustál.

Len pred mesiacom sa Táňa a jej partner Pavol zasnúbili. Dnes je všetkému koniec. Zdroj: Facebook P.M.

Táňa a Peter vzájomnú náklonnosť neskrývali. Kým iní pri nich nemohli zaspať, oni túto činnosť označovali ako taktizovanie. Zdroj: TV MARKÍZA

Najnovšie to priznala aj samotná “Xena“, ktorá pre Markízu potvrdila, že už je slobodná. „Zásnuby síce boli, ale bohužiaľ, zo svadby zišlo. Najaktuálnejší status je, že som slobodná s jedným záväzkom,” prekvapila Brunayová, ktorá už počas nakrúcania Farmy priznala, že jej vzťah ani zďaleka nie je ideálny. Svojho bývalého označila ako síce dobrého muža, no s chladným vnútrom.

Nuž, ktovie, ako to teraz dopadne. Harezník už brunetke na Farme lásku vyznal a vyzerá to tak, že teraz by jeho city mohla opätovať. Otázne je však aj to, ako sa k celej situácii postaví Peťova partnerka, ktorá ho čaká doma. A ktovie... Možno k sebe budú mať farmárske hrdličky konečne voľnú cestu a onedlho sa dozvieme, že ich vzťah je už aj oficiálny.