Holý PIPÍK na obrazovkách Jojky: Mórová vo vytržení... Muž bez varovania išiel úplne donaha!

Práca striptéra či striptérky si od svojej podstaty vyžaduje poriadnu dávku exhibicionizmu a odvahy. No ísť s týmto „remeslom“ do televízie s tým, že ma uvidí celé Slovensko, tak to je už veľký bizár. Najnovšie by o tom vedeli rozprávať porotcovia jojkárskej šou Česko Slovensko má talent.

Na pódium sa pred nich postavil 26-ročný mladík v uniforme hasiča. Začal tancovať, no už pri pohľade na jeho pohyby bolo jasné, že nejde o žiadny moderný tanec. Keď zo seba zhodil bundu, všetkým v sále bolo jasné, že ide o striptéra. No azda nikto nečakal, že svoje číslo zavŕši nahou bodkou aj pred kamerami.

Tanečníkovi manéver s prilbou nevyšiel a mnohým v sále sa naskytol pohľad na jeho nahého pipíka.

A predsa! Po tom, čo sa pred divákmi ocitol len v boxerkách, tie napokon strhol a TO si rýchlo zakryl hasičskou helmou. No nevydalo... Minimálne polovici divákov sa naskytol pohľad na tanečníkovho pipíka - šikovný manéver s prilbou mu zrejme nevyšiel tak, ako pôvodne plánoval.

V televízii museli jeho intímne miesta zakrývať z každej strany.

Sexi chvíle si v porotcovskom kresle naplno užívala herečka Diana Mórová, ktorej výrazy tváre hovorili za všetko. Marta Jandová si od fešáka nakoniec vypýtala telefónne číslo, nie však pre seba, ale pre svoju blond kolegyňu, aby si podobné tanečné číslo mohla objednať aj súkromne.

Výrazy tváre Diany Mórovej hovoria za všetko. Tanečné číslo mladého fešáka si naplno užila.