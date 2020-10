Otec markizáckeho farmára prekonal Covid: Ľahký priebeh vďaka TOMUTO!

Michal Gajdošech a jeho otec Peter

Zdroj: Tv Markíza, Facebook PG

BRATISLAVA - Koronavírus sa už objavil aj v rodine markizáckeho farmára a modela Michala Gajdošecha. Jeho otec Peter opísal svoju skúsenosť na Facebooku. Vírus nijako nezľahčuje, no on sám mal veľmi mierny priebeh a je si istý, čomu to pripísať.