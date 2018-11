Ibi Maiga (55) mesiace preč od svojej rodiny: Doma ho čaká 22-ročná žena a dve malé deti... TOTO sú oni!

Ibrahim Maiga v minulosti žil dlhých 27 rokov na Slovensku a vyzeralo to tak, že sa tu nadobro usadí. Hovorilo sa dokonca o viacerých známych ženách, ktoré s čokoládovým hercom mali randiť. Rodinu si však napokon založil až v rodnej Afrike.

Pred piatimi rokmi sme na Topkách informovali o tom, že 50-ročný Ibi sa stal prvýkrát otcom. Jeho vtedy len 17-ročná priateľka Inna priviedla na svet dcérku Fatim a o tri roky neskôr sa z Maigu stal už dvojnásobný rodič. K dievčatku pribudol vytúžený syn Oumar.

Ibrahim Maiga plodí po 50-ke: Narodilo sa mu ďalšie dieťa!

Kvôli reality šou Ibi trávil dlhé tri mesiace ďaleko od svojej rodiny... No ani po piatkovom vypadnutí z projektu sa do Mali nechystá. Zrejme má na Slovensku ešte veľké plány. V minulosti totiž prezradil úmysel priviezť do svojho európskeho domova aj rodinku. No najprv im tu chcel vybudovať kvalitné zázemie. A práve teraz, zdá sa, nastal ten čas.

Ibrahim Maiga so synom Oumarom a dcérou Fatim. Zdroj: Facebook I.M.

Ibrahima Maigu čaká doma aj 22-ročná žena Inna. Zdroj: Facebook I.M.

