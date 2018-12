Do Vondráčkovej sa pustila svokra: TAKÁTO si ty matka! A speváčka vracia úder

Od leta sa speváčka s hokejistom naťahujú kvôli rozvodu. Každý má svoju pravdu a stále nie je celkom jasné, kto ju má aj v skutočnosti. Odkedy ohlásil Pleky na Facebooku ich rozchod, vyplávalo na povrch niekoľko skutočností, a to od obvinení z nevery, cez hraný šok až po doťahovačky o tom, kde prebehne rozvod.

Do rozvodovej vojny sa zamiešala už aj Luckina svokra. Zdroj: Luna Studios

Kým rodák z Kladna sa veľmi k celej záležitosti nevyjadroval, Lucie mala vo všeobecnosti vždy čo povedať. A nie to inak ani teraz, keď si pustila ústa na špacír jej svokra Kveta. Tá sa svojho syna zastala ako správna matka svojho dieťaťa. Na Tomáša sa totiž zniesla kritika, že je vraj držgroš a aj pre pár korún by si nechal vŕtať do kolena.

„Tomáš je v tomto smere veľmi dobrý. Netrpela ani Lucka, ani chlapci. Keby bol držgroš, tak by Lucie nemohla lietať na dovolenku na Kubu. Minulý rok aj dvakrát za mesiac. Alebo pred rokom na Vianoce, keď po Štedrom dni odletela bez detí na štrnásť dní do Los Angeles. Priletela som kvôli tomu do Kanady, aby som pomohla so strážením. Tomáš nemôže na zimáku povedať: Dnes neprídem. Keď som strážila ja, žiadne opatrovateľky som nepotrebovala,“ povedala Kveta pre extra.cz.

Lucii sa slová svokry páčiť nebudú. Zdroj: youtube.com

Speváčkina svokra dokonca tvrdí, že Luciine reči o tom, ako si ony dve rozumeli, nie sú pravdivé. Veľmi sa totiž nestretávali a skôr sa v Kanade míňali. Na svojich vnukov však nedá dopustiť. Plekyho strana by z nich chcela mať športovcov, zatiaľ čo hrdinka filmu The Perfect Kiss, prirodzene, umelcov. Podľa slov Plekancovej mali chlapci pôvodne vo februári nastúpiť do školy v Čechách, o čom sa ešte stále manželia bavili, no Vondráčková toto tvrdenie odmieta.

Tŕňom v päte je však stále speváčkino „mamičkovanie“. Kým ona tvrdí, že sa synom naplno venuje, svokra má iný názor. „Lucie tak mamičkovala, že obaja chlapci chodili už skorého veku, približne od 2 rokov, do legálnej a vládou povolenej miniškôlky pre päť detí. A bola to súkromná škôlka. Deti tam mohli spať aj popoludní, väčšina rodičov totiž naozaj celý deň pracovala,“ tvrdí Plekancová, čím vyvracia reči Luciinho kamaráta, podľa ktorého Tomáš odmietal platiť súkromné škôlky a chlapci údajne navštevovali štátne.

Odpoveďou na svokrine slová je táto fotografia. Zdroj: Facebook L.V.

Vondráčková po slovách čoskoro budúcej svokry nenechala ľudí dlho čakať na jej reakciu. Fotkou na Facebooku a popisom k nej vracia úder. Na Kube sa vraj nevyvaľovala len tak pre nič za nič. Robila to pre svojho syna. „Kuba... Už tretíkrát. Jediná obrana proti Adamovmu zimnému kašľu. A požehnanie v kanadských mrazoch. Zároveň najlacnejšia destinácia široko-ďaleko,“ napísala k spoločnému záberu s Adamkom.