Vondráčková obvinená z únosu: Synom odobrali pasy!

Lucie Vondráčková je naozaj v nezávideniahodnej situácii. S manželom Tomášom sa nerozišli v dobrom a dvojica si popri rozvodovom konaní robí rôzne prieky. Najnovšie hokejista podal na speváčku žalobu a obvinil ju z únosu ich dvoch detí, Matyáša (6) a Adama (3). Súd teda rozhodol, že speváčka nesmie opustiť krajinu a obom synom pre istotu odobrali cestovné pasy.

Lucie tak zostala doslova uväznená v Kanade, a musela zrušiť plánovanú vianočnú dovolenku na Kube. „Sme s chlapcami spolu v zasneženom Montreale a každý večer si predstavujeme, aké by to bolo na Kube, ale máme sa dobre," uviedla pre TV Prima sklamane. Vysvetlila, že pre cestu sa rozhodla aj preto, lebo hokejista odmietal prísť na Vianoce domov, a tak si chcela spraviť s deťmi výlet do tepla. Plekanec si to však na poslednú chvíľu rozmyslel a cestu preto musela len pár dní pred plánovaným odchodom zrušiť.

Zdroj: Instagram L.V.

Pravdou však je, že speváčka by z Kanady vycestovať ani nemohla. Kvôli spomínanému obvineniu totiž medzinárodný súd v Haagu rozhodol, ona ani deti sa nesmú pohnúť z krajiny. Lucie tak nemôže cestovať ani domov do Čiech. Práve tam sa aktuálne koná premiéra filmu Beyond Her Lens (Mimo objektív), v ktorom si Vondráčková zahrala hlavnú úlohu. „Nemôžem na premiéru prísť, ani keby som chcela a čakám, kým sa to vyrieši, kým nám ďalší súd dá zas všetko naspäť."

Speváčka si nemôže osobne prevziať ani zlatú platňu, ktorou bola ocenená za jej posledný album Růže. Ako však prezradila, z tohto úspechu má radosť a berie to ako pozitívny začiatok nového roku. S plánmi do budúcna je ale po nedávnych skúsenostiach opatrná a snaží sa myslieť pozitívne. „Ja si myslím, že osud nám dáva také prekážky, aké sme schopní prekonať, takže dúfam, že mi nenaloží viac, než viem zvládnuť," uzavrela Lucka s optimizmom.