Moderátor spravodajstva prvýkrát otvorene prehovoril: Už 10 rokov bojuje s týmto ochorením!

BRATISLAVA - Práca v televízii úzko súvisí s reprezentatívnym výzorom, o ktorý sa verejne známe tváre musia pravidelne starať. O to viac človeka, ktorý je denne na očiach verejnosti, zamrzí, keď jeho vzhľad poznačí choroba. Svoje by o tom vedel hovoriť aj moderátor Bruno Ciberej (40). Ten totiž dlhé roky bojuje s nepríjemným problémom, kvôli ktorému prichádza o vlasy. Teraz o ňom otvorene prehovoril.

Mnohí si pri pohľade na moderátora Ranných novín televízie Joj Bruna Cibereja mohli všimnúť drobné plešinky na zadnej časti hlavy. Moderátor priznal, že ho trápi choroba s názvom alopécia, ktoré spôsobuje vypadávanie vlasov a chlpov. V jeho prípade však, nanešťastie, žiadna liečba nezabrala.

Ako informuje jojkársky Topstar magazín, s týmto neestetickým problémom vraj bojuje už dlhých 10 rokov. Užíval rôzne vitamíny, prípravky či špeciálne vodičky, no nič nezabralo. Za všetkým zrejme stojí stres, preto sa moderátor rozhodol všetko brať už s nadhľadom.

Bruna Cibereja trápi nepríjemná alopécia. Zdroj: TV JOJ

„Percentuálne ma to trápi tak možno z piatich percent. Alebo skôr, ak to negatívne niekto rieši, tak potom áno. Ale inak som sa s tým už po rokoch stotožnil a už to až tak v hlave neriešim. Je to skôr taká emocionálna choroba,“ povedal.

Najprv sa mu vo vlasoch objavila plešinka vo veľkosti centovej mince, potom sa začalo ochorenie rozširovať aj na miesta na tvári. Preto sa moderátor snaží estetickým problémom prispôsobovať strih vlasov aj brady.

Čo konkrétne stojí za nepríjemným ochorením u Cibereja, je záhadou. Ide o autoimunitné ochorenie a všetky testy na možné príčiny dopadli negatívne. „Je pravda, že asi som prekonal nejakú chorobu, ktorá to celé u mňa odštartovala,“ dodal Bruno.