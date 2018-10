Miro Noga otvorene a bez okolkov: Robím veľkú neplechu, som taký nechuťas... A to meno!

„Stvárňujem tam škriatka Blivajza, to je dosť blbé meno. Je to taký nechuťas, ktorý robí zlobu, kuje pikle, snaží sa draka získať na svoju stranu a poštvať proti sebe dve kráľovstvá - slovenské a české, aby sa drak nahneval a všetkých vytrestal. To sa, našťastie, nakoniec nestane a potrestaný budem ja, ako to má v rozprávke správne byť,“ povedal v rozhovore.

Negatívne postavy podľa neho herci milujú a často mu ich aj závideli. „Ja som nikdy nehral princov, takých v pravom zmysle slova. Buď som hral nejakých pošahaných alebo polepetkov a laktibradov, také tie iné výrazné postavičky, vďaka ktorým som si mohol ako herec vyskúšať rôzne charaktery. Už ako prvák alebo druhák na VŠMU som hral vo viacerých atypických rozprávočkách a som za to veľmi vďačný,“ zaspomínal si sympatický Bratislavčan, ktorý dnes oslavuje 59. narodeniny.

Sviatok mu podľa vlastných slov pripomína, že by chcel žiť v zdraví ešte dlhé roky. „Želal by som si to vyslovene kvôli tomu, že mám štvorročnú dcéru a predsa len budúci rok tú šesťdesiatku a rád by som videl jej krôčiky a užíval si ešte, ako vyrastá a bude z nej krásne dospelé dievča. Verím teda, že mi zdravie bude slúžiť, to si prajem najviac. Byť zdravý čo najdlhšie, aj duševne,“ poznamenal Noga.

„Kedysi som mal inú túžbu - chcel som sa premiestniť na inú planétu alebo do vesmíru a pozerať sa, ako sa ostatní dolu na tej Zemi trápia. Chcel som si skúsiť, aké je zostať v takom zvláštnom metafyzične, byť len taká energia a pritom všetko vnímať. To by bolo pre mňa aj teraz veľmi zaujímavé,“ prezradil herec, ktorý mal k duchovným témam odjakživa veľmi blízko. „Niektorí tomu naozaj veria, reinkarnácii a podobne. Ja som o tom kedysi čítaval knižky, veľmi ma to zaujímalo. Teraz začínam byť vekom asi trochu reálnejší, ale skeptický nebudem nikdy. Vždy budem optimista, aj keď optimista je napokon len zle informovaný pesimista,“ zasmial sa na záver.