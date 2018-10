Známy rockový spevák poriadne šokoval: Má 73 rokov a toto nikdy v živote nerobil!

„Nikdy som nevaril. Niekedy som si popoludní spravil toast alebo som si uvaril čaj, ale inak nič. Hanbi sa, Stewart,“ povedal a dodal, že nevie ani uvariť vajce. „Aj to je absolútna pravda. V 70. rokoch bolo všetko inak. Mali sme priateľky, ktoré sme si nasťahovali do bytu, potom nás omrzeli a odišli alebo sme ich vyhodili. Strašné, no potom ste si uvedomili, že vám nemá kto navariť večeru a pripraviť raňajky. Zrazu ste kráčali do miestnej kaviarne,“ dodal spevák, ktorého treťou manželkou sa v roku 2007 stala modelka Penny Lancaster-Stewart.

Sir Roderick David “Rod“ Stewart počas kariéry pôsobil v niekoľkých kapelách. V 60. rokoch minulého storočia sa stal členom už nefungujúcej formácie The Jeff Beck Group, s ktorou vydal albumy Truth (1968) a Beck-Ola (1969). Známy je tiež z kapely Faces a jej nahrávok First Step (1970), Long Player (1971), A Nod Is as Good as a Wink... to a Blind Horse (1971) a Ooh La La (1973). Na konte má tri desiatky sólových albumov. Držiteľa Grammy či BRIT Award uviedli v roku 1994 do Rock'n'rollovej siene slávy ako sólového umelca a v roku 2012 mu vzdali rovnakú česť aj ako členovi spomínaných Faces.