Luxusný byt Fialovej v centre Bratislavy: Prepych v americkom štýle... Máme FOTO aj zo spálne!

BRATISLAVA – Žije si ako za veľkou mlákou! Zuzana Fialová (44) zverila svoje hniezdočko do rúk profesionálnych architektov. Tí jej z bytu vytvorili doslova prepychové dizajnové bývanie. Pozrite, ako to vyzerá v byte porotkyne markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome!

Zuzana Fialová patrí na Slovensku medzi najlepšie herečky. Hoci zahrá čokoľvek, v súkromí je to energická žena, ktorá miluje farby, no každá ju baví len určitú dobu. Práve preto bol interiérový dizajn jej bytu pre architektov ťažkým orieškom. „Robiť návrh pre Zuzku Fialovú bola výzva,“ prezrádza Katarína Augustinič, jedna z majiteliek štúdia. Popasovali sa s ňou však úspešne a brunetke vytvorili oázu s nádychom Ameriky.

Obrovská knižnica by potešila nejedného knihomoľa. Zdroj: Studio e

Požiadavka porotkyne zo šou Tvoja tvár znie povedome bola jasná – krásny staromestský byt s vysokými stropmi, ktorý by mal odrážať jej temperament a osobnosť. Zuzana chcela síce niečo výnimočné, no zároveň také, aby doma mohla byť sama sebou. „Mal to byť výnimočný byt pre výnimočnú ženu a tak sme celý čas k návrhu pristupovali a myslím, že sa nám to podarilo. Niektoré prvky sú odvážne a zároveň nadčasové presne tak, ako ona sama,“ hovorí Augustinič, ktorá je okrem podnikania úspešná aj v komunálnej politike v Bratislave. Aj v nej sa snaží presadiť dobré nápady už dlhé roky.

V takejto spálni musí Zuzana Fialová spať ako bábätko. Zdroj: Studio e

Tak, ako herečka požadovala, bytoví architekti pretvorili jej byt na obraz tých newyorských. Jej domov dostal nápad, výnimočnosť a zároveň sa zachovala história bytu. Hneď prvý návrh, ktorý Fialovej predložili, ju oslovil a urobila v ňom len minimálne zmeny.

Keď tmavovláska vojde do predsiene, cíti sa skutočne ako doma. Aj vďaka starým sedačkám z divadla, ktoré je jej ako herečke blízke. Dizajnéri sa potrápili aj s repasom starých klasických radiátorov a obíjaním stien na tehlu. V amerických filmoch často vidieť vaňu na nožičkách, a tak ňou disponuje aj Zuzanina kúpeľňa.

Kuchyňa Zuzany Fialovej je doplnená romantickou hojdačkou. Zdroj: Studio e

Tí, ktorí stoja za zmenou jej bývania, stavili aj na retro kúsky ako vypínače či starú piecku. Zároveň však toto staré spojili s modernými prvkami, ktoré predstavujú presklený šatník, výrazná tapeta či dizajnové svietidlá. Ako tvrdí Katarína, tento projekt bol pre štúdio dizajnu výzvou: „Kto ju pozná, vie, že je to človek plný neopísateľnej energie a to neuveriteľné fluidum, ktoré ona má, sme chceli pretaviť aj do toho interiéru.“ Herečkin byt v centre hlavného mesta je jednoducho mix prepychu a pohodlia.

Sympatická Katarína Augustinič je úspešná v podnikaní aj komunálnej politike, v ktorej sa snaží presadiť dobré nápady. Zdroj: archív KA