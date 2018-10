Na markizácku Tvár sa strhla lavína kritiky: Kvôli Jasmine Alagič... PODVOD na televíznych obrazovkách?!

Jasmina Alagič si v nedeľu večer na obrazovkách Markízy strihla vystúpenie v úlohe popovej princeznej Britney Spears. Pieseň I'm Slave 4 U zaspievala v sexi outfite zloženom zo zelenej podprsenky a úsporných kraťasí. Ani jej sexi tančeky a dokonalá figúra však nezatienili jeden podstatný detail, ktorý si všimli azda všetci diváci.

Haasová v zradných MINI šatích, sexi Jasmina Alagič len v podprsenke a Loj... Nečakaný PROBLÉM na pódiu!

Moderátorke totiž počas vystúpenia nehral len hudobný podmaz, ale celá pieseň od Britney Spears - bol teda počuť aj originál spev blond Američanky. A ten bol pustený tak nahlas, že v istých častiach dokonca Jasminu nebolo vôbec počuť a skladbu si odspievala len slávna blondínka.

Keď to zhrnieme, pôsobilo to, akoby si brunetka svoje číslo len odtancovala a spev išiel na playback. To by však mohlo byť považované za podvod, nakoľko ostatní súťažiaci si svoje vystúpenie museli poctivo odspievať. To si samozrejme všimli aj Slováci pri televíznych obrazovkách a na sociálnej sieti Instagram sa strhla lavína kritiky.

„Však ju ani cez playback počuť nebolo,“ objavilo sa v komentároch pod Jasmininou fotkou. „Otrasné to bolo, najhoršie v celej šou, už len tým, že ste jej pomáhali textom Britney alebo ste jej skôr mohli vybrať iný text keď nato nemá,“ znel ďalší príspevok a pridali sa ďalší: „Nič proti Jasmine, ale však bolo počuť len Britney v pozadí.“

Celé to má však logické vysvetlenie. „Jasmina mala ako predlohu live koncert, preto boli v skladbe použité časti samplov z originálu tak, ako to má Britney Spears počas svojich koncertov,“ vyjadrila sa pre Topky.sk PR manažérka Markízy Lenka Horáková. Nuž, ale povedzme si pravdu, ani skutočná Britney by pri takej choreografii naživo celú pieseň neodspievala.