Odvážna Regešová bez nohavičiek, rapídne pribratá Bartalos a... Táto markizáčka má vstupenku do ďalšej série Tváre!

Zábavná šou Tvoja tvár znie povedome v nedeľu začala prekvapením, keď Andrej Bičan nesedel ako obvykle na porotcovskej stoličke. Dôvodom bola pomoc s vystúpením Jurajovi Lojovi, ku ktorému sa okrem neho postavila aj hlasová koučka Jana Daňová-Bugalová. Bičan v roli „pripečeného“ D'Artagnana, ako ho nazval Dangl, zotrval celý večer. Po svojom hereckom výkone sa mohol pustiť naplno do hodnotenia ostatných účinkujúcich.

Jurajovi Lojovi vypomáhali Jana Daňová-Bugalová a Andrej Bičan. Zdroj: TV MARKÍZA

Dych mužskej časti porotcov vyrazila opäť raz Ivana Regešová, ktorá sa prevtelila do Lady Gagy. Tá je známa svojou extravaganciou a odvahou, a tak sa mladá speváčka musela popasovať s kostýmom bez nohavičiek. Najviac bol vykoľajený Kuly. „Neskutočný kostým! To je svetové, to je nádhera! Ja mám pocit, že oni to robia naschvál nám chlapom. Toto je úžasné niečo, ale verím, že to je všetko zamaskované. Prečo sa motám stále okolo kostýmu? Táto pesnička ti sadla, išla si ako jedna veľká, obrovská, spievajúca, polonahá mašina!“ rozplýval sa líder skupiny Desmod.

Ivana Regešová vyšla na pódium na ostro! Zdroj: TV MARKÍZA

Ani Mary Bartalos sa nedala zahanbiť a svojím vystúpením postavila na nohy nielen porotu, ale aj všetkých divákov. Napriek tomu, že o Susan Boyle nevedela spočiatku nič, úlohy sa zhostila s poriadnou vervou. Vytvorenie jej premeny trvalo dlhých 7 hodín a z mladej, útlej a štíhlej herečky sa razom stala raz taká stará, pôvodne kuchárka s kilami navyše. „Hovorím si panebože, ako je možné, že v tejto pani drieme tá Mary, čo tu niekoľko kôl dozadu odpálila to brutálne tanečné číslo, že sme sa tu všetci zosypali,“ chválila ju Zuzana Fialová. S chválou sa pridal aj Kuly: „Bolo to také éterické, unášalo to človeka, aj tá atmosféra, svetlá, všetky pohľady išli na teba a ty si si ladne plávala s tým hláskom."

Mary Bartalos odviedla bravúrny výkon. Zdroj: TV MARKÍZA

Záverečným prekvapením večera bolo vystúpenie komičky a moderátorky Farmy, Evelyn. Tá stvárnila Dianu Ross a diváci sa mali na čo pozerať. Hoci to bola Evina spevácka premiéra, zvládla to perfektne, čo ocenila porota spevom a tancom, a najmä Fialová svojim hodnotením: „Ešte to chcem vidieť veľakrát a v iných šatách, v iných parochniach. Strašne sa teším na to, ako budete s Adelou Banášovou sedieť na tejto lavičke každý týždeň.“ Súhlasil s ňou aj Dano Dangl: „Keď toto mala byť náhodou vstupenka do piatej série, tak ty máš VIP vstupenku.“

Špeciálne vystúpenie Evelyn ohodnotila porota ako skvelú vstupenku do ďalšej série. Zdroj: TV MARKÍZA

Na konci večera sa stal víťazom siedmeho kola nekorunovaný kráľ premien Dárius Koči, ktorý vyhral nad Mary Bartalos s tesným jednobodovým náskokom. Ako každý víťaz aj mladý herec mal možnosť darovať 1 000 eur od Nadácie Markíza na charitatívne účely. „Ja by som tieto peniažky chcel venovať detskému centru Slovensko v Ružomberku, ktoré sa snaží o dosiahnutie optimálnych podmienok pre ohrozené deti a mládež. Takže verím, že sa peniažky zídu,“ prezradil na konci Dárius.

Víťazom sa stal Dárius Koči, ktorý venoval peniaze detskému centru v Ružomberku. Zdroj: TV MARKÍZA ​

A takto to bude vyzerať v ôsmom kole:

Juraj Loj - Army of Lovers, nabudúce Ewan McGregor

Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius Koči - Amy Winehouse, nabudúce Steven Tyler zo skupiny Aerosmith

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Petr Kotvald a Stanislav Hložek, nabudúce Tina Turner

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová - Lady Gaga, nabudúce Inner Circle

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Nikodým - Jason Derulo, nabudúce Tom Jones

Zdroj: TV MARKÍZA

Jasmina Alagič - Kelly Family, nabudúce Britney Spears

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Haasová - Dolly Parton, nabudúce Björk

Zdroj: TV MARKÍZA

Mary Bartalos - Susan Boyle, nabudúce Whoopi Goldberg

Zdroj: TV MARKÍZA