Obrovská zmena zabudnutej hviezdy Markízy: Pribratý a... Fúha, to je ale fešák!

Obrovská zmena zabudnutej hviezdy Markízy!

BRATISLAVA - Toto je naozaj on? Prvýkrát sa na markizáckych obrazovkách objavil ako vychudnutý mladík a dnes je z neho poriadny kus! Tomáš Majláth (30) si pred 10 rokmi zahral v Susedoch syna maďarskej dvojice Lászla a Ildikó, no po tom, čo zo seriálu zmizol, o ňom veľa počuť nebolo. Najnovšie sa však do obľúbeného sitcomu vrátil a divákom padla sánka!