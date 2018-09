Vacvalovej najdrsnejšie chvíle života: 11 dní v divočine... Premočená, v snehu a na pokraji síl!

BRATISLAVA - TOTO by nedal hocikto! Moderátorky Fashion Tv sa v spoločnosti objavujú vždy dokonalo nastajlované a bezchybne upravené. Mnoho ľudí si preto myslí, že sú to fajnovky, ktoré azda ani nechodia do prírody. Opak je však pravdou. Minimálne v prípade ryšavky Lenky Vacvalovej (29). Pred dvomi dňami sa totiž vrátila z najdrsnejšej cesty svojho života. Strávila 11 dní v divočine - premočená, v snehu a mrazivej zime!

Jej výkon si zaslúži uznanie! Lenka Vacvalová je známa tým, že je vášnivou bežkyňou. Beháva každý deň, za akéhokoľvek počasia. Má za sebou maratóny, vysokohorské behy... Dokonca v lete zdolala Slovensko, keď za 10 dní prebehla 488 km z Košíc do Bratislavy. No a pred dvomi týždňami sa dala na niečo, pri čom si mnohí nechápavo ťukajú na čelo.

VIDEO: Takto vyzeral príchod Lenky Vacvalovej späť domov

Rozhodla sa totiž, že sa vydá za polárny kruh a prebehne 450 km dlhú turistickú trasu v severnom Švédsku. Tá vedie jednou z posledných európskych divočín. „Tak, je to tu... Vyrážame za polárny kruh, prebehnúť 450 km cestu Kungsleden a zažiť dobrodružstvo, o akom sa píšu knihy, vlastne, točia dokumenty. Sledujte nás online, i keď väčšinou budeme offline a hlavne, držte sa,“ napísala na Instagram pred 15 dňami Vacvalová.

VIDEO: Zábery z prvých dvoch dní drsnej cesty vo švédskej divočine

A najnáročnejšiu cestu svojho života, ako ju sama nazvala, sa jej podarilo zdolať pred tromi dňami. „Najdrsnejšia cesta môjho života. Včera, tesne pred polnocou, som na pokraji fyzických i psychických síl dorazila po 11 dňoch do Hemavanu. 470 km poslednou divočinou v Európe a ak štatistiky neklamú, tak som 255. človek, ktorý dal tento rok Kungsleden celú. V tomto tempe a počasí to bolo šialenstvo,“ napísala na Instagram a poďakovala svojmu priateľovi, bez ktorého by to vraj dávno vzdala. Ten ju totiž pri dobrodružstve po celý čas sprevádzal a prežili si poriadne strastiplné chvíle.

„Dvanásť hodín sme sa brodili po kolená v snehu, miestami sme zapadávali až po pás, fúkal silný protivietor a neprestávalo snežiť. Na každej chate si ťukali na čelo, že chceme pokračovať ďalej. Zotmelo sa, stále snežilo, značenie zafúkal sneh, premokli sme do nitky a zo záverečných 42 km sa stal survival, aký by nenarežírovala ani tá najlepšia americká produkcia. Sama sa čudujem, že sme pokračovali. Za mňa bolo posledných 12 km Kungsleden nie na hrane, ale ďaleko za ňou...“ opísala najhoršie chvíle cesty Vacvalová. No, tak toto si vážne zaslúži obdiv - klobúk dole, Lenka!