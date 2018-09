Čerstvý otec Hůlka plánuje nebezpečnú cestu: Preboha, veď tam môže zomrieť!

Lístky na veľkolepú hudobnú šou Od Lady Carneval k Draculovi kúpite na portáli predpredaj.sk»

Pred pol rokom sa z neho stal hrdý otec malej Rozárky, ktorú má so svojou manželkou Barborkou. Ako rodina spolu vo veľkom cestujú, hoci zatiaľ len v Česku ako turisti na horách. Polročné bábätko zatiaľ nechceli vystavovať dlhému cestovaniu ani letu lietadlom. Hůlkovu malú princeznú zrejme takýto typ trávenia času s rodičmi baví. Podľa slov päťdesiatnika je spokojná a všetko chce vidieť.

Práve cestovanie a turistika tvorili jeden zo styčných bodov, keď sa herec zoznámil so svojou manželkou a zistili, že majú spoločnú záľubu. Keďže je Dan srdcom nielen umelec, ale aj cestovateľ, chce si splniť svoj veľký sen. „Ten sa, dúfam, skoro splní, pretože už je to vo fáze konkrétneho plánovania. Ja som vášnivý jachtár, jazdil som aj na pretekoch,“ hovorí o svojej láske k plavbe.

Keď hovorí Daniel Hůlka o svojej dcére, zvyšok sveta akoby prestal existovať. Zdroj: Jan Zemiar

A práve s tým súvisí aj jeho nesplnený sen. Chce sa totiž s partiou blízkych ľudí vydať na náročnú a nebezpečnú cestu. „Najťažšia námornícka úloha na svete je prejsť okolo Mysu Horn. Takže ja mám taký veľký sen ísť na plachetnici do Antarktídy. A začína sa to už konkretizovať,“ rozplýva sa spevák. Na plavbu by s ním mal ísť aj jeho známy Ľuboš Vrabec, ktorý túto cestu už raz absolvoval. Daniel Hůlka tak pomaly, ale isto dáva dokopy posádku na zaujímavú plavbu.

Daniel Hůlka sa chystá náročnú a nebezpečnú plavbu k Mysu Horn. Zdroj: Ján Zemiar,

Mys Horn, ktorý muzikálový Dracula spomínal, sa nachádza na juhu Južnej Ameriky. Ide o najdivokejšie a najdramatickejšie miesto na svete. Práve tu sa utopilo najviac námorníkov a šlo ku dnu najviac lodí. Pre toto územie sú typické silné búrky a mocné prúdy, ktoré spôsobujú mnohokrát až nebezpečné vlnobitie. Posádke ostáva len dúfať, že ich žiadna nebezpečná búrka nezastihne.

Daniel Hůlka s manželkou Barborkou a dcérkou Rozárkou milujú turistiku. Zdroj: Instagram D.H.