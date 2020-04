Dracula Daniel Hůlka prišiel kvôli KORONAVÍRUSu o prácu: Privyrába si ako robotník... Neuveríte, čo teraz robí!

Nie všetci umelci čakajú, že s riešením ich situácie príde vláda. Niektorí doma nečakajú so založenými rukami, práve naopak - neboja sa ich zašpiniť ani manuálnou prácou. Zodpovednosť za svoju rodinu v týchto chvíľach pociťuje aj český muzikálový herec Daniel Hůlka, ktorý fakt, že je hercom a spevákom, zahodil za hlavu a obliekol si montérky.

Ako otec dvojročnej dcérky Rozárky a zodpovedný manžel totiž nemohol nechať svoju rodinu bez peňazí. A tak sa dohodol s kamarátom, že mu bude pomáhať v stolárskej dielni. „Samozrejme, že ma táto situácia finančne obmedzila, asi ako každého, kto prišiel o prácu. Takže bojujeme, ako sa dá,“ priznal českému Aha! najslávnejší predstaviteľ Draculu.

„A ako som bez práce, tak som sa dohodol s kamarátom stolárom, ktorý robí podlahy, že mu budem pomáhať a budem k nemu normálne chodiť do práce,“ dodal úspešný muzikálový herec. Priznal tiež, že nie je síce veľmi šikovný, no nadšenie mu nechýba a nebojí sa žiadnej práce. „Nemôžem povedať, že by som bol nejako extra šikovný. Budem robiť skôr pomocné práce,“ dodal.

Jeho práca tak bude spočívať skôr v podávaní a asistovaní, no je absolútne jedno, aká dôležitá jeho funkcia v dielni bude, podstatné je, že sa nerozhodol čakať na to, čo bude, ale našiel spôsob, ako svojej rodine aj v tejto neľahkej situácii zabezpečiť príjem. A za to si zaslúži klobúk dole!

Pripomeňte si Daniela Hůlku ako najznámejšieho predstaviteľa muzikálového Draculu: