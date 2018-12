Ďalší škandál speváka z Luneticu: Drogy, obvinenie z napadnutia a šialená EX!

PRAHA – Martin Kocián (42) zo skupiny Lunetic čelí ďalšiemu škandálu. Priznal, že aj napriek jasnému ultimátu od kolegov, po návrate do skupiny Lunetic fetoval. Za všetko vraj mohli nezhody s expriateľkou. Dnes je vraj už čistý, no čelí ďalším problémom - bývalá ho obvinila z napadnutia. Spevák však tvrdí, že to celé bolo úplne inak... Ona je vraj chorobne žiarlivá!

Skupinu Lunetic milovali a milujú mnohé ženy. Nie všetci členovia však mali na ružiach ustlané. Martin Kocián sa dostal do problémov kvôli svojej závislosti na metamfetamíne. Práve to bolo tŕňom v oku ostatných členov, ktorí dali spevákovi jasné ultimátum. Môže sa vrátiť, ak prestane fetovať. „Na začiatku turné som dvakrát fetoval. Súviselo to s problémami s Katkou. Ale teraz už som mesiac a pol čistý. Inak by sa ani náročné turné s Luneticom nedalo zvládnuť,“ priznal.

Zaľúbené zábery sú minulosť. Zdroj: Instagram MK

Minulý rok v októbri ho právoplatne odsúdili za zbitie exfrajerky Kataríny, k čomu sa aj sám priznal. Hoci sa rozišli, opäť sa dali dokopy, no ani tak to nebola prechádzka ružovým sadom. Katka pred mesiacom opäť na Martina podala trestné oznámenie za napadnutie, no podľa slov obvineného, on je v tom nevinne.

Český portál extra.cz dostal od manažmentu Luneticu dokonca informáciu, že skupina má pocit, akoby Katarína ťahala speváka dolu. Keď jej však zakázali prístup na koncerty a nakoniec sa s ňou aj on sám rozišiel, problémy s ním zázračne prestali. Dokonca má spevák už aj novú známosť. „Našiel som si novú priateľku. Volá sa Marta, má v Prahe fitko, kam chodím cvičiť. Povedal som jej na rovinu že som závislý na perníku, ale že urobím všetko pre to, aby som sa z toho dostal, pretože ju milujem,“ prezradil pre extra.cz.

Martin je šťastný po boku Marty. Zdroj: Facebook M.K. ​

A prečo mu vlastne nevyšiel druhý pokus s Katkou? Tá mala podľa jeho slov problém s jeho profesiou a nezvládala život s Luneticom. Prekážalo jej, že sa okolo speváka motajú iné ženy, fotí sa s nimi, podpisuje sa im na prsia. Jednoducho prehnane žiarlila. „Psychicky ma ničila, a tak som utiekol. Zakázal som jej, aby chodila na koncerty, nemohol som sa kvôli nej sústrediť,“ spomína Martin.

I keď už boli po rozchode, pred mesiacom sa za ňou predsa len ešte vydal, aby vyriešili nejaké majetkové veci a tu došlo k roztržke. „Šiel som za ňou do krčmy, kde pracovala, ona mi ukradla telefón. Chcela si skontrolovať, či ju nepodvádzam aj keď už sme sa predtým rozišli. Potom zamkla krčmu a nechcela ma pustiť von. Po pol hodine obmedzovania osobnej slobody som nemal inú šancu, než rozflákať sklenené dvere a utiecť pred ňou,“ opisuje, čo sa dialo.

Dnes už expartnerka podala na Martina opäť oznámenie. Zdroj: Facebook MK

Podľa jeho slov za ním vybehla a zrejme sa vtedy porezala na rozbitom skle. Niekoľko kilometrov za ním utekala a vykrikovala, že ho miluje. Nakoniec sa vrátila a nahlásila napadnutie. Údajne je v tom spevák tentokrát nevinne, či by mali potvrdiť aj kamerové záznamy. „Keď vás niekto napadne a poreže, predsa ho nebudete prenasledovať,“ uzavrel Martin. Zrejme tak pôjde v tomto prípade len o priestupok.