Vytočený Daniel Hůlka naložil prezidentovi: Otvorený list… Sklamal si ma, vraciam vyznamenanie!

O Danielovi Hůlkovi a českom prezidentovi Milošovi Zemanovi sa pritom vie, že ich roky spájalo priateľstvo. V roku 2016 herec od hlavy štátu dostal dokonca vyznamenanie. Slová muža na čele štátu smerované k živnostníkom a umelcom ho však tak vytočili, že sa toto kamarátstvo rozhodol definitívne ukončiť a vrátiť aj získané ocenenie.

Dracula Daniel Hůlka prišiel kvôli KORONAVÍRUSu o prácu: Privyrába si ako robotník... Neuveríte, čo teraz robí!

To všetko píše v otvorenom liste, ktorý adresoval priamo Milošovi Zemanovi. Toto je jeho celé znenie:

„Vážený pán prezident, priateľ, kamarát, milý Miloš,

donedávna som žil v presvedčení, že ťa môžem nazývať priateľom. Aj pri tých najlepších priateľoch sa môže stať, že nastane situácia, na ktorú má každý z nich opačný názor. Naozajstní priatelia, ktorí k sebe majú vzájomný rešpekt, spolu o veciach diskutujú a možno sa aj pohádajú. Naozajstný priateľ však nikdy verejne svojho kamaráta nezosmiešni a neodkazuje mu prostredníctvom médií, že si má dať mokrú handru na hlavu len preto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor rovnakú hodnotu. Tvoj, rovnako ako ten môj, alebo názor kohokoľvek iného. Pokiaľ, samozrejme, ešte žijeme v demokratickej krajine...

Sklamal si ma, Miloš. Sklamal si ma ako človek. Sklamal si ma ako priateľ. Ale to vlastne nie je veľmi dôležité, to je vec nás dvoch a nášho končiaceho priateľstva. Ty si ma však sklamal tiež ako prezident našej krajiny, a to už vôbec nie je iba naša vec.

Žijeme v ťažkej dobe, v ktorej je mnoho našich spoluobčanov na pokraji osobného alebo firemného bankrotu, a to v žiadnom prípade vlastnou vinou. Títo ľudia sa boja o svoju budúcnosť a o budúcnosť svojich detí. Ide im v podstate o život. Tebe nehrozí nič, ty o nič neprichádzaš. A práve v tejto dobe, kedy národ, ktorý ťa demokraticky zvolil za prezidenta svojej krajiny, od teba očakáva pomoc či slová pochopenia, mu ty ešte naložíš. Povieš ľuďom, že sú neschopní, nevzdelaní a zaslúžia si skrachovať, či dokonca skončiť na ulici.

Prečo to robíš? Čo ťa k tomu vedie? Čo si to k nám, normálnym ľuďom, vlastne dovoľuješ? Ty nie si o nič viac ako my, si tiež len človek, aj keď si to asi nemyslíš. Ale hlavne: Prečo si sa obrátil proti svojmu národu, proti obyčajným normálne pracujúcim ľuďom? Prečo sa k nám správaš sprosto, agresívne, nenávistne, egoisticky, egocentricky, narcisticky a úplne bohorovne?

Takže, ako sa hovorí: ‚Na hrubý pytel, hrubá záplata.‘ Ďakujem ti za poslednú lekciu, ktorú si mi dal na rozlúčku s naším priateľstvom. Ukázal si mi svoju pravú tvár, a tým si ma donútil zachovať sa nasledovne:

Počas štátneho sviatku 28. októbra 2020 ti prídem na Pražský hrad vrátiť vyznamenanie, ktoré si mi udelil. Nemôžem si ponechať toto ocenenie, ktoré som obdržal z rúk človeka, akým si sa ukázal byť. Musel by som sa za teba hanbiť.

A k tomu ti odkazujem to isté, čo si cez médiá odkázal ty mne: ‚Miloš, daj si, prosím, studenú mokrú handru na hlavu a stiahni sa do súkromia.‘ Bude to lepšie pre teba a pre nás všetkých.

Aj napriek všetkému ti prajem hlavne zdravie a neprajem ti rozhodne nič zlé.

S pozdravom tvoj bývalý priateľ Daniel Hůlka.“

Otvorený list prezidentovi sa z pochopiteľných dôvodov stal len v priebehu hodiny hotovým hitom internetu. Má takmer 10 tisíc lajkov a 2000 komentárov.