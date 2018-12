Obrovské problémy známeho Slováka: V USA skončil úplne bez peňazí... Zachraňovať ho musela Belohorcová!

MIAMI/BRATISLAVA - Ako v najhoršom sne! Tak sa cítil známy šperkár Tomáš Stríž počas poslednej dovolenky v slnečnom Miami. Namiesto toho, aby si za veľkou mlákou užíval vytúžený oddych, jeho pobyt sa v priebehu sekundy zmenil na poriadnu drámu. Zostal absolútne bez peňazí a... fuu, tak to je trapas!

Len dva dni po prílete si šperkár zavolal taxík a zistil, že niečo s jeho kreditnými kartami nie je v poriadku. „Išiel som brať odtlačky kamarátovmu novorodeniatku. Bolo to asi 5 km od miesta, kde som býval. Zavolal som si taxík a zistil som, že karta bola zablokovaná,“ opísal nám situáciu, ktorá však bola len začiatkom. Po telefonáte do jednej z našich bánk mu kartu odblokovali a k hotelu, kde býval, ho odviezol kamarát.

Myslel si, že išlo o jednorazový problém, no o dva dni mu už všetko jedno nebolo. Vybral sa na nákupy do 90 kilometrov vzdialeného centra. „Bol som sám, chcel som svojim priateľom a rodine nakúpiť darčeky,“ opísal nevinne vyzerajúci výlet. Horšie bolo, keď s plným nákupným košíkom prišiel k pokladni a chystal sa zaplatiť. Nefungovala mu ani jedna kreditka.

Tomáša musela zachraňovať jeho kamarátka Zuzana Belohrcová. Zdroj: Facebook T.Š.

„Opakovane sme skúšali urobiť platbu. Ľudia po chvíli začali šomrať, hnevali sa a vykrikovali, že zdržujem. Všetky moje karty boli opäť zablokované,“ nechápal Tomáš, ktorého zachvátil stres. Celý nákup nechal pri pokladni, no horšie bolo, že sa nemal ako vrátiť späť. Cestu totiž platil kartou a hotovosť pri sebe nemal. „Nemohol som si ani zavolať Uber. Keď som znovu volal do banky a pýtal sa, čo je za problém, nedokázali mi to vysvetliť,“ krútil hlavou šperkár.

Problém s odvozom sa mu podarilo vyriešiť až po dlhých chvíľach strachu, čo s ním bude. „Potom mi napadlo zavolať Zuzke Belohorcovej, keďže sa už dlhšie poznáme. Tá po mňa bez váhania prišla a našťastie som sa teda nakoniec dostal do hotela. Karty sa mi takto ale blokovali aj počas zvyšku dovolenky“ dodal Stríž, ktorý priznal, že mu naozaj nebolo všetko jedno. A banka? Tá sa doteraz tvári akoby žiadny problém nebol. „Nikomu toto neprajem zažiť. Naozaj som sa bál a v tom obchode som sa cítil ako bezdomovec, bolo to fakt trápne,“ dodal na záver.