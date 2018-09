Deň, kedy sa mu navždy zmenil život: Markizák Pršo rok po krvácaní do mozgu... Slová, ktoré vháňajú slzy do očí!

BRATISLAVA - Ubehol rok odvtedy, ako markizáckeho redaktora odviezla sanitka z generálky šou Let’s Dance. Správa o mŕtvici Borisa Prša (35) vtedy šokovala nielen kolegov a najbližších, ale celú verejnosť, a to najmä pre jeho mladý vek. Dnes po uplynutí 365 dní redaktor a dramaturg bilancuje a jeho slová dojímajú!

Prekonať krvácanie do mozgu nie je hračka. Väčšina ľudí očakáva, že ak mŕtvica niekoho ohrozí, bude mať aspoň po päťdesiatke. Hranica sa však posúva, a tak sa jej obeťou stal pred rokom aj sympatický mladý markizák, ktorý skolaboval priamo pri skúške veľkej šou.

Právom sa o neho okolie bálo. Zvládnuť mŕtvicu a opäť sa postaviť na nohy je dlhá a náročná cesta. Boris to nevzdal a dnes sa na svet usmieva od ucha k uchu. Napriek tomu, že bol v rukách odborníkov a zákrok, ktorý mu pomohol, sa podaril až na tretí pokus.

Všetko však napokon dopadlo dobre. Hoci usmievavý Slovák už stojí na vlastných nohách, začiatky boli ťažké. Sprvu nespoznával ani svoju vlastnú mamu Danielu. Prešiel niekoľkými rehabilitáciami a cvičeniami, aby dokázal opäť urobiť nesmelé kroky. Pri pohybe mu pomáhala aj barla. Keďže ubehol presne rok, odkedy sa Pršovi obrátil život hore nohami, rozhodol sa vyjadriť na svojom instagramovom profile verejné poďakovanie, ktoré dojíma.

Mama bola Borisovi veľkou oporou napriek tomu, že ju v určitých momentoch nespoznával. Zdroj: Instagram B.P.

„Dnes je to presne rok. Rok odvtedy, čo mi prišlo na generálke Let‘s Dance zle a odviezla ma pohotovosť. Odvtedy som si prešiel pár vecami. Neboli až také jednoduché, ale zvládol som ich. Prešiel som si cvičením v Kováčovej aj v Piešťanoch. A nebyť mojej maminy, ocina, brata, jeho manželky, dcérky a celej rodiny z jednej aj z druhej strany, neviem či by som to zvládol a ako," napísal markizák.

Vyjadril poďakovanie nielen rodine, ale aj svojim kamarátom, blízkym a tiež kolegom, ktorí pri ňom stáli v najhoršom období, neváhali a navštevovali ho, keď to bolo možné. „Jedno VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí aj VÁM. Ste skvelí a ja si to mega vážim. Ďakujem vám za všetko. Bez vás by som tu naozaj dnes nestál..." vyjadril svoju vďačnosť a priložil niekoľko fotografií, ktoré pôvodne nemali nikdy uzrieť svetlo sveta, lebo ako tvrdí, nie sú až také dobré. Nájdete ich v našej GALÉRII»