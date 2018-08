Módne (s)hity z exkluzívnej garden párty: Kráľovná krásy ako Barbie, Vačková do voza aj do koča, Pallová hviezdou večera!

Dominika Grecová, Miss Slovensko 2018

Jednoduché, príjemne letné. Taká Barbie. Farebne jej to veľmi pristane. Siahla by som ale po jednoduchých bielych sandáloch. Štýlovo sa mi bijú a navyše kabelka je dosť výrazný prvok. Treba dať pozor, aby sa z jednoduchého stajlingu nestal gýčový.

Zdroj: Vlado Anjel

Zora Czoborová, fitness trénerka

Najlepší outfit večera. Vrcholne vkusné a sofistikované. Zora stelesňuje pravú dámu. Nemám čo dodať. Dokonalé. Od účesu, mejkapu a výberu doplnkov. Kabelka je úžasná!

Zdroj: Vlado Anjel

Romana Škamlová, podnikateľka a bývalá misska

Elegantné, decentné. Lesklú látku si táto dáma môže dovoliť. Výborne oživené zaujímavými lodičkami. Prirodzený účes, ktorý len podtrhuje ženskosť.

Zdroj: Vlado Anjel

Andrea Verešová, modelka

Éterická diva. Niet čo dodať. Jemne sexi, vkusne zladené. Pristane jej to.

Zdroj: Vlado Anjel

Marcela Laiferová, speváčka

Tón v tóne má svoje výhody. Umožní tak vyniknúť osobnosti. Skvelý výber šiat, ktorý ladí so siluetou postavy. Vymenila by som ale kabelku za menšiu. Farba je fajn.

Zdroj: Vlado Anjel

Jasmina Alagič, moderátorka

„Pyžamový“ štýl je veľmi trendy. Jasmine to sekne. Je elegantná, štýlová a na večer skvelá voľba. Kabelka mi sem ale príliš „nepasuje“. Buď by som uchovala ružovo čiernu kombináciu, alebo by som siahla po bielej alternatíve.

Zdroj: Vlado Anjel

Veronika Vágnerová Husárová, bývalá kráľovná krásy

Latino diva. Veľmi štýlové, vkusne extravagantné. Metalické farby sú horúci módny hit. Veronika si to môže dovoliť. Navye jej „kilometrové“ nohy by bolo hriech skrývať. Jedna z najštýlovejších slovenských známych tvárí.

Zdroj: Vlado Anjel

Kristína Kormúthová, moderátorka

Na garden párty ako stvorené. Kvety do záhrady patria. Vkusné s romantickým podtónom. Jediné, čo by som vymenila, je kabelka. Za niečo menšie a pokojne vo farbe z možností na šatách. Okuliare sú parádny doplnok!

Zdroj: Vlado Anjel

Natália Hatalová, speváčka a herečka

Oceňujem kreativitu. „Chanelovským“ štýlom sa nič nepokazí. Veľmi šik. Ďalší z vydarených stajlingov. Na čo by som si dala ale v budúcnosti pozor, je zladenie kovov. Do strieborna sú gombíky, detail na šatách a tiež topánky. Kabelka má retiazku ale dozlata. To sa trochu bije.

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Vačková, herečka

Táto dáma mladne do krásy. Výborné. Pekné šaty, ktoré majú skvelý strih. Vkusne elegantné a neskutočne ženské. Do voza aj do koča. Parádny účes a tiež mejkap. Ak by boli lodičky zladené vo farbe šiat, bolo by to dokonalé, ako zo „žurnálu“!

Zdroj: Vlado Anjel

Alena Pallová, dermatologička

Neskutočne nadýchaný stajling. Éterické s nádychom romantiky a zároveň silno ženské. Výnimočné, ako sa na hostiteľku patrí. Ona je tou hviezdou večera. Veľmi oceňujem decentný výber doplnkov. Skvelé!

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Haasová, herečka

Chápem, že sa môže stať, že podľa dress code, ktorý znel nude pink & grey, nemusí mať každá dáma doma ružové šaty, ale čierna je úplne odveci a „malé čierne“ nemusí byť ten pravý zásah. Potom by som skôr siahla po bielej alternatíve a zvolila ružovú kabelku a rúž, napríklad.

Zdroj: Vlado Anjel

Eva Verešová, bývalá kráľovná krásy

Dokonalé. Jednoduché a šmrncovné. Ležérna elegancia jej veľmi pristane a tiež sa nesmierne hodí na neformálnu párty.

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Plačková, hviezda reality šou

Jednoduché, ale veľmi pekné romantické šaty. Kvety a párty na tráve spolu ladia. Skvelá voľba doplnkov, vrátane účesu a mejkapu. Vzdala by som sa akurát náramkov. Štýlovo sa sem nehodia.

Zdroj: Vlado Anjel

Erika Bugárová, moderátorka Fashion Tv

Éterické, nežné, vílovské. Bez komentára. Nie je treba. Dokonalé!

Zdroj: Vlado Anjel

Michal Sabo, moderátor

U neho by som očakávala viac. To tričko by som vymenila za bielu košeľu s vyhrnutými rukávmi, napríklad. Bolo by to zaujímavejšie a na letnú párty vhodnejšie. Toto je také „bežné“.

Zdroj: Vlado Anjel

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Romantika jej pristane. Pekné šaty a nositeľka nepotrebuje veľa: výborne doladené účesom a mejkapom. Ďalší vydarený stajling. Výborné!

Zdroj: Vlado Anjel

O účesy na exkluzívnu garden párty sa našim redaktorkám postaral hairstylista Vladimir Lekar»