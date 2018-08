Módne (s)hity z párty Tv Joj: Silno trendový Čekovský, najštýlovejší mafián a... TOTO je najlepší ženský stajling!

Ľubomír Paulovič, herec

Biela košeľa a rifle je nesmrteľná kombinácia. Zaujímavé detaily, v princípe zladené. Môže byť. Či sa to páči, je o osobnom pohľade.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Šipošová, herečka

Éterická diva. Jemné, nežné, ale tiež ženské. Zladené od hlavy po päty. Veľmi vkusné a hodí sa to.

Zdroj: Jan Zemiar

Lujza Garajová Schrameková, herečka

Trendové a šik. Pôsobí sviežo a zaujímavo. Dĺžku si môže dovoliť. Jedine, čo by som vymenila, je opasok. Skôr by som ho ladila s hnedým detailom na štýlových gladiátorkách. Alebo by som šla do bielej. Tá čierna je zbytočne príliš kontrastná a rušivá.

Zdroj: Jan Zemiar

Marián Čekovský, hudobník

Povedala by som, že „cool“. Jednoduché, ale kretívne. Možno by som k tomu dala sako kvôli spoločenskému akcentu. Ale inak silno trendové.

Zdroj: Jan Zemiar

Maroš Kramár, herec

Nejde síce o formálnu spoločenskú príležitosť a asi nebol ani žiaden dress code, ale predsa by som si dala trochu záležať na tom, čo si oblečiem. Na dovolenku je toto fajn, ale neviem, či aj do spoločnosti. Cez oblečenie tlmočíme aj postoj voči hostiteľovi a ako nám na tom záleží. Stačí v princípe málo. Tu stačilo vymeniť iný typ kraťasí, tričko vymeniť za košeľu s vyhrnutými rukávmi a flip flop za plátenky. Chápem, že je leto a teplo, ale kultúra existuje aj v obliekaní!

Zdroj: Jan Zemiar

Max Bolf, herec

Teším sa, že mladej generácii celkom záleží na vlastnej prezentácii. Keďže ide o neformálnu spoločenskú príležitosť, je to postačujúce. Niet čo vytknúť. Rifle v takomto doladení tiež nevadia.

Zdroj: Jan Zemiar

Michaela Čobejová, herečka

Pekné šaty, pekná dáma. Príjemné zladené v detailoch. Jednoduché, ale elegantné. Čo ale nie je úplne doladené, je účes. Chápem, že je leto a niekedy je problém udržať účes, ale tento mi neladí s dokonalým outfitom. Pôsobí trochu neupravene. V tomto prípade by som vlasy skôr vypla alebo upravila do ležérneho drdolu.

Zdroj: Jan Zemiar

Michal Režný, herec

Opäť nemám čo dodať. Vhodné na danú príležitosť.

Zdroj: Jan Zemiar

Noël Czuczor, herec

Najlepší a najštýlovejší pánsky outfit! Klobúk dole, palec hore. Kombinácia štýlov je viac ako dokonalá! Toto sa hodí do ktoréhokoľvek módneho časopisu! Výborné!

Zdroj: Jan Zemiar

Oľga Feldeková, glosátorka

Som trochu sklamaná. Očakávala by som, že generácia dám by mala vedieť, čo je vhodné aj na neformálne spoločenské eventy. Za prvé jej vidno bradavky a v určitom veku (ak teda vôbec v nejakom veku) sa to nehodí ani do baru. Šaty sú skôr plážové. Ubrala by som z doplnkov. Tie topánky sú ako päsť na oko. Ak už by som si nebola istá, že čo na seba, siahla by som po klasických nohaviciach a bielej blúzke či košeli. Mokasíny, lodičky, baleríny či vkusné sandále by to ucelili. Toto je dosť nevkusné.

Zdroj: Jan Zemiar

Oliver Andrásy, humorista

Technicky by to bolo ok. V rámci ladenia a vhodnosti kombinácie. Nohavice by mohli byť, ale vyžehlené. Chápem, že sa pokrčia a nebudú vyzerať, ako čerstvo stiahnuté zo žehliacej dosky, ale vidno, že v nich bolo strávených viac hodín ako chvíľu pred eventom. Ľan je na leto super, ale jeho veľká nevýhoda, je krčivosť. Preto by som siahla skôr po košeli z iného materiálu. Ak už ráno viem, že nebudem mať čas sa prezliecť, potom je fajn zvoliť skôr niečo, čo bude držať akú takú „fazónu“ celý deň.

Zdroj: Jan Zemiar

Petra Palevičová, herečka

Zaujímavé. Príjemne farebne zladené a zladené aj s osobnosťou a tiež vhodné na tento typ eventu. Možno by som ale zvážila, či už ten náhrdelník nie je príliš. Šaty samo o sebe sú výrazný kúsok. Nositeľka tiež. Menej je niekedy viac a predchádza sa tak tiež gýčovosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Renáta Názlerová, herečka a moderátorka

Ideálom ženskej krásy určite nie sú miery 90-60-90. Ide skôr o to, vedieť vytvoriť rovnováhu. Tejto dáme sa to podarilo. Tá vesta je skvelá voľba, ako dať tomu šmrnc a zároveň skorigovať nedostatky postavy. Topánky by som ale vymenila za čierne. Bolo by to viac zladené a dokonale by vynikla zaujímavá kabelka a skvelý mejkap a účes!

Zdroj: Jan Zemiar

Štefan Skrúcaný, herec

Jednoduché, ale šik. Jeden z ďaľších pánskych outfitov, ktoré sa dajú len pochváliť. Rifľovina môže mať tiež spoločenský akcent.

Zdroj: Jan Zemiar

Štefan Martinovič, herec

Na tejto spoločenskej príležitosti to mužskej časti rozhodne vyšlo. Opäť stajling, ktorý si zaslúži pochvalu. Veľmi pekná a príjemná farebná kombinácia. Výborne!

Zdroj: Jan Zemiar

Mamba Dasha Šarközyová a Tony Porucha, speváčka a tanečník

Mambe materstvo veľmi pristane. Dokonalý outfit. Táto šmrncovná jednoduchosť je na nej dokonalá. Povedala by som, že asi najlepší ženský stajling!

Partner mohol zvoliť iný typ trička, menej transparenté. A určite by som siahla po saku. Bolo by to vhodnejšie z pohľadu spoločenskej príležitosti a tiež by lepšie ladil s partnerkou, ktorá pôsobí oveľa viac elegantnejšie.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Vačková, herečka

Malými čiernymi sa nikdy nič nepokazí. Skvelý strih. Oceňujem výber telových jednoduchých lodičiek. Volila by som ale skôr čiernu kabelku. Pôsobilo by to ucelene a navyše už dávno neplatí pravidlo, že kabelka musí ladiť s topánkami. Skvele zladený mejkap a účes.