Na slovenského komika sa to zosypalo: Korona, depresie a potom... To hádam ani nie je pravda?!

Keď sa niekde objaví tvár Štefana Martinoviča, nuda nehrozí. Dôkazom je aj jeho nedávne účinkovanie v jojkárskom seriáli Delukse.

VIDEO: Števo Martinovič si zahral v jojkárskom seriáli Delukse.

Na obrazovkách Jojky sa objavil aj túto stredu, kde s ním v relácii Top Star robila rozhovor Erika Barkolová. Obľúbený komik priznal, že aj on sa nedávno nakazil vírusom COVID-19. Netajil sa tiež tým, že po vyliečení ho sužovali ďalšie problémy. Upadol totiž do depresií.

„Keď to prišlo, tak som si to hneď nespojil, že to môže súvisieť s tým covidom. Myslel som si, že to vyplynulo zo situácie,” uviedol Martinovič. „Akoby som zrazu stratil chuť do všetkého. Ani som nechcel vstať z postele. Necítil som na chvíľu nič. Ale vedel som, že toto nie som úplne ja a toto nie je môj prejav,” dodal.

Akousi formou terapie pre Števa bol pohyb a prechádzky v prírode. Tam však narazil na ďalší, nemenej vážny, problém. „Až natoľko som splynul s tou prírodou, že sa na mňa nacicol taký kliešť, ktorý mi odovzdal taký darček, ktorému sa hovorí borelióza,” uzavrel dnes už s pobavením Martinovič, ktorému ale v danej chvíli do smiechu určite nebolo.

